Геннадий Федынич: МОТ отслеживает ситуацию с профсоюзом РЭП 6.09.2017, 20:22

ГЕННАДИЙ ФЕДЫНИЧ

ФОТО: PRACA-BY.INFO

МОТ потребовал от посла Беларуси в Брюсселе прекратить дело в отношении независимого профсоюза.

В начале сентября исполнительный директор Международного бюро труда МОТ Кари Тапиола встретился с послом Беларуси в Швейцарии Павлом Мацукевичем и вручил ему официальное письмо с требованием прекратить гонения на независимый профсоюз РЭП, вмешательство в его внутренние дела и немедленным освобождением заключенного под стражу Игоря Комлика и снятия с Геннадия Федынича и Комлика статуса обвиняемых по делу о якобы неуплаченных налогах в 2011 году.

В ближайшее время в Брюсселе планируется встреча Генерального секретаря Международной конфедерации профсоюзов Шэрон Барроу с официальным представителем Беларуси в Королевстве Бельгии Александром Михневичем, где ему также будет вручена петиция с требованием невмешательства в деятельность профсоюза РЭП.

Такую реакцию на преследование независимых профсоюзов со стороны международных организаций корреспонденту «Радыё Свабода» прокомментировал Геннадий Федынич.

«Это означает, что в свое время Международная организация труда давала ряд рекомендаций белорусскому правительству. Почти все они не выполнены. Выполнена только небольшая часть. Таким образом, поднимается вопрос о нарушении 87-й конвенции МОТ, нарушение прав профсоюзов. Они тоже это отслеживают. И это только первые шаги. Далее будет дальше».

По словам Геннадия Федынича, пока дело, начатое против него и Комлика, находится на той стадии, на которой началась.

«На какие-то допросы ни меня, ни Комлика пока не вызывали. Посмотрим, что будет на следующей неделе», - сказал Федынич.

2 августа сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси провели обыски в офисах профсоюза РЭП и Белорусского независимого профсоюза. Были задержаны председатель РЭП Геннадий Федынич и бухгалтер Игорь Комлик. Федынича допросили и отпустили, а Комлик до сих пор находится в СИЗО № 1.