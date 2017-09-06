Минские улицы Революционную и Комсомольскую хотят сделать пешеходными 1 6.09.2017, 20:53

Фото: minsknews.by

Центр столицы хотят разгрузить от транспорта.

Минские улицы Революционную и Комсомольскую хотят частично сделать пешеходными, передает minsknews.by.

Об этом 6 сентября на пресс-конференции сообщил председатель Мингорисполкома Андрей Шорец. По его словам, в таком случае улице стали бы «центрами притяжения как для горожан, так и для туристов». К тому же центр столицы удалось бы немного разгрузить от транспорта.

Планируется, что на Революционной и Комсомольской улицах будет сквозное движение транспорта по одной полосе. Проекты разработало предприятие «Мінская спадчына».