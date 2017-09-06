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Foreign Policy назвало нового возможного главу Госдепа США

  • 6.09.2017, 21:02
Рекс Тиллерсон
Фото: Getty Images

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон может уйти со своего поста.

Рекса Тиллерсона на посту госсекретаря может сменить постпред США в ООН Никки Хейли.

Об этом The Foreign Policy пишет со ссылкой на бывших и действующих сотрудников Государственного департамента.

Издание отмечает, что в последнее время Тиллерсон не делал заявлений о ракетных пусках КНДР. В то время как Хейли демонстрирует активную позицию по этому вопросу. Также она представляет позицию США относительно ядерного соглашения с Ираном.

В Госдепе сообщили, что в эти выходные Тиллерсон побывал в Техасе в связи преодолением последствий урагана «Харви». А на заседании Совета национальной безопасности США по поводу испытаний КНДР он якобы участвовал дистанционно.

Представитель ведомства заверил издание, что госсекретарь продолжает активную работу и проводит встречи с международными партнерами.

В июле 2017 года телеканал CNN со ссылкой на два анонимных источника сообщал, что Тиллерсон задумался об отставке из-за разочарования в администрации президента Дональда Трампа. Тогда госсекретарь опроверг эту информацию.

В августе источники The Washington Post сообщили, что он вряд ли удержится на своем посту до января 2018 года.

Тиллерсон возглавил Госдеп в феврале 2017 года.


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