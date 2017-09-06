У белоруса во дворе нашли несколько десятков раритетных оружейных стволов 6.09.2017, 21:10

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Части винтовок разных эпох и моделей и почти целые пулеметы хранилась в деревне Подстаринь.

Части винтовок разных эпох и моделей, пулеметные стволы и почти целые пулеметы, другие фрагменты старого оружия нашли милиционеры у 51-летнего жителя Ивацевичского района. Всего изъято 34 ружейных и пулеметных ствола, а также остатки двух сигнальных пистолетов. Об этом сообщили в Госкомитете судебных экспертиз, пишет «Онлайнер».

Теперь здесь должны проверить каждый экземпляр на предмет того, способен ли он считаться огнестрельным оружием.

Коллекция ржавых фрагментов оружия хранилась в деревне Подстаринь, во дворе дома. Все они для стрельбы не пригодны, сильно повреждены коррозией. Тем не менее назначена баллистическая экспертиза. Эксперты определяют, к какому образцу и году что относится.

По их данным, здесь собраны образцы, относящиеся к концу 19 — первой половине 20 веков и стоявшие на вооружении французской, немецкой, шведской и советской армий.

Уголовное дело не возбуждалось, Ивацевичский РОВД проводит проверку.

В Госкомитете судебных экспертиз обратили внимание на то, что незаконное хранение частей оружия в любом виде (в том числе со следами коррозии, другими повреждениями) на приусадебных участках, во дворе дома может доставить проблемы владельцам. В некоторых случаях, несмотря на визуальную негодность, после баллистической экспертизы оружие признается пригодным для стрельбы, что влечет уголовную ответственность.