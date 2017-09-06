Власти Азербайджана «отмыли» $3 миллиарда на подкуп европейских политиков 6.09.2017, 21:39

Представители правящей элиты Азербайджана выводили из страны деньги через фиктивные британские компани.

С 2012 по 2014 год на фоне массовых арестов активистов и журналистов в Азербайджане представители правящей элиты страны использовали тайную «черную кассу» для выплат взяток европейским политикам и прочих корыстных целей.

Об этом говорится в расследовании OCCRP «Азербайджанский «ландромат», передает belaruspartisan.org.

Власти Азербайджана использовали фиктивные компании в Великобритании для отмывания 2,9 миллиарда долларов. Эти деньги шли на подкуп европейских политиков, которые лоббировали интересы Азербайджана в ЕС и блокировали резолюции, осуждающие нарушения прав человека в бывшей советской республике.

Со счетов этих фиктивных компаний также оплачивались личные расходы высокопоставленных чиновников Азербайджана.

Кроме того, на счета этих компаний поступали десятки миллионов евро от российского поставщика оружия — Рособоронэкспорта. Впоследствии эти деньги перечислялись на счет первого вице-премьера Азербайджана.

Компании в Великобритании, участвовавшие в отмывании денег, были зарегистрированы на подставных лиц из Азербайджана. Эти фирмы представляли фиктивную отчетность, хотя через их счета проходили миллиарды евро. Все они обслуживались в эстонском филиале одного банка — Danske Bank из Дании.

Данные о движении денег по их счетам получила датская газета Berlingske, которая поделилась ими с Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). В совместном журналистском расследовании также участвовали Süddeutsche Zeitung (Германия), Barron’s (США), Le Monde (Франция), The Guardian (Великобритания), Bivol (Болгария) и другие.

Происхождение денег

Большая часть средств, поступивших на счета британских компаний, выводилась из банков Азербайджана. К примеру, 1,4 миллиарда долларов поступило со счета всего одной компании в государственном International Bank of Azerbaijan (IBA).

В IBA обслуживаются 750 тысяч граждан Азербайджана. В мае этого года госбанк объявил о банкротстве после того, как пропустил платеж по евробондам из-за проблем с ликвидностью и недостаточного уровня капитала.

Многочисленные признаки говорят о том, что с помощью фиктивных британских компаний из банка могли выводить деньги вкладчиков, которые впоследствии использовались для взяток европейским политикам и личных нужд высокопоставленных чиновников Азербайджана.

Подкуп европейских политиков

Эдуард Линтнер

25 октября 2013 года британская компания Polux Management, участвовавшая в отмывании денег из Азербайджана, перевела 61 тысячу евро на счет Эдуарда Линтнера — немецкого политика, бывшего депутата бундестага и экс-председателя мониторинговой комиссии ПАСЕ.

За две недели до того, как Линтнер получил деньги от фиктивной британской компании, он возглавлял комиссию наблюдателей от Германии на президентских выборах в Азербайджане.

На них ожидаемо и в очередной раз победил Ильхам Алиев. Немецкому политику выборы понравились. «Сам процесс выборов был организован на высоком уровне и соответствует таким же стандартам, как, например, в Германии», — говорил Линтнер (цитата по «Интерфакс-Азербайджан»).

В общей сложности на счет Линтнера с 2012 по 2014 год перечислили 891 тысячу евро от фиктивных британских компаний.

Калин Митрев

В тот же день, 25 октября 2013 года, 20 тысяч евро со счета той же Polux Management было перечислено на счет Калина Митрева, мужа Ирины Боковой, болгарского политика и директора ЮНЕСКО. Назначением платежа значились «управленческие услуги».

За три дня до того, как деньги поступили на счет Митрева, его жена проводила фотовыставку «Азербайджан — пространство толерантности».

Власти Азербайджана тратят огромные деньги на подобные пиар-мероприятия, чтобы сгладить последствия критики западных стран из-за ситуации с правами человека в стране.

И директор ЮНЕСКО Ирина Бокова немало помогает властям страны в продвижении положительного имиджа. К примеру, в 2010 году первая леди Азербайджана и нынешняя вице-президент Мехрибан Алиева была награждена золотой медалью Моцарта. Высшую награду ЮНЕСКО вручала директор организации Ирина Бокова.

Ее супруг Калин Митрев получил от фиктивных британских компаний, отмывавших деньги из Азербайджана, в общей сложности 425 тысяч евро с 2012 по 2014 год.

По словам самого Митрева, он получил эти деньги за консультационные услуги, которые оказывал компании в Азербайджане; он отчитывался об этих суммах в Болгарии и уплатил все налоги.

Лука Волонте

Дело в отношении итальянского политика Луки Волонте стало одним из самых громких коррупционных скандалов за всю историю Совета Европы. С 2012 по 2014 год Волонте, бывший руководитель Европейской народной партии в Совете Европы, получил более двух миллионов евро от тех же компаний из Великобритании.

В настоящее время политик находится под следствием. Итальянские правоохранительные органы считают, что Волонте получал деньги от властей Азербайджана за то, чтобы не допустить принятия резолюции ПАСЕ о политзаключенных в Азербайджане. И благодаря усилиям Волонте резолюция не набрала большинства голосов.

Сам итальянский политик говорит, что эти деньги были не взяткой, а платой за «консультационные услуги», которые он оказывал влиятельному азербайджанскому бизнесмену.

Деньги от Рособоронэкспорта

В 2012 году Рособоронэкспорт, экспортер российского оружия, входящий в госкорпорацию Ростех, перечислил почти 29 миллионов долларов на счет британской компании Metastar Invest.

Эта фирма была зарегистрирована на подставное лицо из Азербайджана, а также представляла фиктивную отчетность, в которой не отражала обороты по своему банковскому счету в Эстонии. Именно со счетов Metastar Invest выплачивалось вознаграждение итальянскому политику Луке Волонте.

Как минимум 1,8 миллиона долларов из денег, перечисленных Рособоронэкспортом, попало на счет в Венгрии, принадлежавший офшорной компании Velasco International.

Эта компания, судя по «панамским документам», принадлежала Орхану Эюбову, сыну первого вице-премьера Азербайджана. На своем посту Ягуб Эюбов, в частности, курирует машиностроительную промышленность.

Юристы, которые вели дела Velasco International, указывали, что оригиналы документов офшорной компании следует отправлять в Баку. Репортеры OCCRP проверили этот адрес в столице Азербайджана и выяснили, что там живет сам Ягуб Эюбов.

Деньги от Рособоронэкспорта достались и офшорной компании, связанной с бизнесом семьи президента Азербайджана Ильхама Алиева. В частности, в назначении некоторых платежей указывалось, что деньги от российского поставщика оружия транзитом через британскую Metastar Invest должны были достаться другой офшорной фирме — Inmaxo Capital.

Inmaxo Capital, в свою очередь, выступала посредником при экспорте цемента из России в Азербайджан для строительной компании Pasha Insaat, входящей в холдинг Pasha Holding. Этот холдинг контролирует Ариф Пашаев, отец Мехрибан Алиевой и тесть президента Азербайджана Ильхама Алиева.

В Рособоронэкспорте отказались пояснить, каково было истинное назначение платежей в адрес офшорных компаний, связанных с высокопоставленными чиновниками Азербайджана.

Личные траты чиновников

Первый вице-премьер

Со счетов тех же британских компаний оплачивались и личные расходы высокопоставленных чиновников Азербайджана.

В 2012-2013 годах компания Metastar Invest (она же платила европейским политикам) перечислила более 12 тысяч долларов на счет одной из лучших американских клиник — Johns Hopkins Medicine. В назначении платежа указывалось, что это за услуги, оказанные Ягубу Эюбову и его сыну Эмину.

Эюбов-старший — первый вице-премьер Азербайджана и один из самых влиятельных чиновников страны. Его сын Эмин — посол республики в Совете Европы.

Фиктивные британские компании оплачивали лечение семьи Эюбовых не только в американской клинике, но и в медицинских учреждениях Европы.

Пресс-секретарь президента

В январе 2013 года Азер Гасымов, пресс-секретарь президента Азербайджана, получил 18 тысяч долларов от британской компании. В назначении платежа указывалось, что это — «депозит для образовательной поездки в США».

«Образовательные поездки» в США при этом не мешали Гасымову критиковать американские власти за их высказывания о выборах в Азербайджане и в целом ситуации с правами человека в стране.