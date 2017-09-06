Светлана Алексиевич: Для меня премия имени Винценза очень значительная 2 6.09.2017, 22:11

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Светлана Алексиевич

Лауреат Нобелевской премии удостоена очередной зарубежной награды.

На Экономическом форуме в польской Крынице Светлана Алексиевич получила премию «Новая культура – Новой Европы» имени Станислава Винценза.

Во время своей наградной речи писательница в очередной раз затронула тему трансформации нашего региона после развала Советского Союза, пишет «Белсат».

Светлана Алексиевич в эти дни в центре внимания основных польских СМИ. Белорусскую писательницу и лауреатку Нобелевской премии в очередной раз отметили важной премией, и снова – за пределами ее родины.

В отличие от Беларуси и России, власти которых вражески относятся к творчеству писательницы, Польша охотно дает Алексиевич всевозможные премии и принимает в гостях. Двукратную лауреатку премии имени Ришарда Капустиньского в этот раз наградили за популяризацию культуры Восточной Европы.

«Для меня она очень значительная. Почему? Потому что в ней есть два магических для нашего времени слова, может быть два главных смысла, которые может быть в этой нашей серединной части Европы имеют значение – новая Европа и новая культура», – комментирует награду Светлана Алексиевич.

Премию традиционно вручают во время Экономического форума в Крынице – мероприятия, на которое приезжают политики и бизнесмены из Центральной и Восточной Европы.

Своим мнением делится председатель городского совета Кракова Богуслав Косьмидэр:

«Патроном этой награды является Станислав Винцэз – польский учёный, который утверждал, что именно регионы изменят Европу. Точно так и вышло».

И эти перемены в Польше не только приветствуют, но и делают всё возможное, чтобы советская история навсегда осталась в прошлом. Поэтому творчество Алексиевич, которое помогает пережить посткоммунистическую и послевоенную травму, получило тут популярность.

«Это собственно возвращение любви человеку, который сформировался в разных культурах, при разных обстоятельствах – как исторических, так и политических. Это возвращение достоинства и внимания послевоенной Восточной Европе, тяжелые события которой создают нашу идентичность», – считает Роберт Пясковски с фестивального бюро Кракова.

Не повлиял на выбор жюри даже прошлогодний скандал с участием писательницы. Во время встречи в Брюсселе Алексиевич затронула болезненную тему отношения поляков к евреям во время Второй мировой войны.

Тогда МИД Польши осудил слова нобелевской лауреатки. Но в новой Европе, которую строит Варшава, есть место разным мнениям. Только так можно вырваться из железных тисков «красного человека».

«Да, на наших улицах стоят новые машины, все ходят в каких-то новых костюмах от Армани… новая еда. Но улицы меняются скорее, чем то, то находится в сознании людей, в голове людей», – отмечает писательница.

Вместе с премией Светлана Алексиевич получила денежную награду в размере 9,5 тыс. евро. В следующем году книга Светланы Алексиевич «У войны не женское лицо» выйдет в Польше уже в третьем издании.