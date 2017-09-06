Налоговики приготовили для ИП очередной «сюрприз» 8 6.09.2017, 22:14

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Предпринимателей обяжут установить систему контроля кассового оборудования.

До 1 февраля 2019 года все индивидуальные предприниматели в Беларуси должны поэтапно подключиться к системе контроля кассового оборудования, сообщили tut.by в пресс-службе МНС. Это позволит налоговикам дистанционно контролировать выручки ИП, которые проходят через кассовое оборудование.

Так, ИП, которые работают в городах областного подчинения и Минске, нужно подключиться к системе контроля кассового оборудования до 1 декабря 2018 года, в городах районного подчинения — с 1 января 2019 года. А с 1 февраля 2019 года это должны сделать все остальные предприниматели.

Для юрлиц также ввели дедлайн по подключению к системе контроля кассового оборудования: с 1 февраля 2018 года — в городах областного подчинения и Минске, с 1 июня 2018 года — в городах районного подчинения, а с 1 июля 2018 года — на всей территории страны.

Кроме того, подключение к системе контроля кассового оборудования продлили на 7 месяцев (до 1 марта 2018 года) для субъектов хозяйствования, которые работают в торговых объектах с торговой площадью от 650 квадратных метров.

— Сроки подключения кассового оборудования к системе контроля кассового оборудования являются предельными и больше переноситься не будут, — отметили в МНС. За нарушение сроков предусмотрены штрафы: для ИП — до 100 базовых величин (до 2300 рублей), для юрлиц — от 10 до 200 базовых величин (от 230 до 4600 рублей).