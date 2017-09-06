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Найдены фото Симеона и Елены, в чью честь назван Красный костел

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  • 6.09.2017, 22:55
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Снимки разыскал в Польше настоятель храма ксендз-магистр Владислав Завальнюк.

Священник побывал в польском городе Быдгощ, где находится большой архив основателя костела Эдварда Войниловича - отца Симеона и Елены. Среди прочих находок Завальнюк привез в Минск оригиналы фото святых, сообщает catholic.by.

Снимки опубликовал в своей группе историк и экскурсовод Павел Дзюсеков. Отсканировал он эти кадры с разрешения парафии святых Симеона и Елены.

Добавим, что с 2016 года началась беатфикация Эдварда Войниловича.


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