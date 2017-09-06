закрыть
7 сентября 2017, четверг, 0:41
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Видеофакт: в РФ потерпел крушение эшелон с военной техникой

7
  • 6.09.2017, 22:43
  • 6,618

С рельсов сошли 13 вагонов.

В российской Чите сошли с рейс и перевернулись 11 платформ с военной техникой и 3 вагона сопровождения. Об этом сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией, а также в сети появляются фото и видео с места ЧП.

Всего в составе воинского эшелона было 52 вагона. По предварительным данным, люди не пострадали.

Позже пресс-служба ЗабЖД подтвердила аварию на железной дороге.

По ее данным, сход вагонов грузового поезда произошел на станции Чита-2 Забайкальской железной дороги.

Отмечается, что с рельсов сошли 13 вагонов. Габарит соседнего пути не нарушен.

«Пострадавших нет, угрозы экологической безопасности нет. На движение пассажирских поездов ситуация не повлияла», - говорится в сообщении.

Для ликвидации последствий схода задействован восстановительный поезд со станции Чита-1.

Причина схода устанавливается.


Мнение

Осень клептократа
Осень клептократа Андрей Пионтковский
Что скрывают архивы?
Что скрывают архивы? Дмитрий Дрозд
Коммунисты, назад!
Коммунисты, назад! Ирина Халип
Топ-5 тэзісаў мэму «Вяйшнорыя»
Топ-5 тэзісаў мэму «Вяйшнорыя» Севярын Квяткоўскі


Интервью

Николай Статкевич: Пусть забирают свои танки-шманки и убираются
Николай Статкевич: Пусть забирают свои танки-шманки и убираются
Леонид Заико: Суперкомбайн пожнет самого Лукашенко
Леонид Заико: Суперкомбайн пожнет самого Лукашенко
Войска Вейшнории придут на помощь Новгородской республике и Тверскому княжеству
Войска Вейшнории придут на помощь Новгородской республике и Тверскому княжеству
Вадим Кабанчук: Белорусские патриоты будут действовать
Вадим Кабанчук: Белорусские патриоты будут действовать