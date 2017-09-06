Видеофакт: в РФ потерпел крушение эшелон с военной техникой 7 6.09.2017, 22:43

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С рельсов сошли 13 вагонов.

В российской Чите сошли с рейс и перевернулись 11 платформ с военной техникой и 3 вагона сопровождения. Об этом сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией, а также в сети появляются фото и видео с места ЧП.

Всего в составе воинского эшелона было 52 вагона. По предварительным данным, люди не пострадали.

Позже пресс-служба ЗабЖД подтвердила аварию на железной дороге.

По ее данным, сход вагонов грузового поезда произошел на станции Чита-2 Забайкальской железной дороги.

Отмечается, что с рельсов сошли 13 вагонов. Габарит соседнего пути не нарушен.

«Пострадавших нет, угрозы экологической безопасности нет. На движение пассажирских поездов ситуация не повлияла», - говорится в сообщении.

Для ликвидации последствий схода задействован восстановительный поезд со станции Чита-1.

Причина схода устанавливается.