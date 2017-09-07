Назначен новый глава представительства Всемирного банка в Беларуси

Назначен новый глава представительства Всемирного банка в Беларуси1
- 7.09.2017, 7:39
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Ранее топ-менеджер возглавлял представительства банка в Молдове, Кыргызской Республике и Туркменистане.
Алекс Кремер назначен новым главой представительства Всемирного банка в Беларуси, сообщает БелТА.
Вчера новый глава представительства встретился с первым вице-премьером Беларуси Василием Матюшевским, а также министром экономики Владимиром Зиновским. Представила Алекса Кремера региональный директор Всемирного банка по Беларуси, Молдове и Украине Сату Кахконен.
Ранее Алекс Кремер возглавлял представительства Всемирного банка в Молдове, Кыргызской Республике и Туркменистане.