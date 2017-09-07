закрыть
7 сентября 2017, четверг, 13:02
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Назначен новый глава представительства Всемирного банка в Беларуси

1
  • 7.09.2017, 7:39
  • 1,071
Алекс Кремер
Фото: vedomosti.md

Ранее топ-менеджер возглавлял представительства банка в Молдове, Кыргызской Республике и Туркменистане.

Алекс Кремер назначен новым главой представительства Всемирного банка в Беларуси, сообщает БелТА.

Вчера новый глава представительства встретился с первым вице-премьером Беларуси Василием Матюшевским, а также министром экономики Владимиром Зиновским. Представила Алекса Кремера региональный директор Всемирного банка по Беларуси, Молдове и Украине Сату Кахконен.

Ранее Алекс Кремер возглавлял представительства Всемирного банка в Молдове, Кыргызской Республике и Туркменистане.


Мнение

Осень клептократа
Осень клептократа Андрей Пионтковский
Что скрывают архивы?
Что скрывают архивы? Дмитрий Дрозд
Коммунисты, назад!
Коммунисты, назад! Ирина Халип
Топ-5 тэзісаў мэму «Вяйшнорыя»
Топ-5 тэзісаў мэму «Вяйшнорыя» Севярын Квяткоўскі


Интервью

Николай Статкевич: Пусть забирают свои танки-шманки и убираются
Николай Статкевич: Пусть забирают свои танки-шманки и убираются
Леонид Заико: Суперкомбайн пожнет самого Лукашенко
Леонид Заико: Суперкомбайн пожнет самого Лукашенко
Войска Вейшнории придут на помощь Новгородской республике и Тверскому княжеству
Войска Вейшнории придут на помощь Новгородской республике и Тверскому княжеству
Вадим Кабанчук: Белорусские патриоты будут действовать
Вадим Кабанчук: Белорусские патриоты будут действовать