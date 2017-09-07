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В Великобритании потерпел крушение самолет

  • 7.09.2017, 7:43
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В аэропорту Карнарфон в Уэльсе проводились учебные полеты.

В Карнарфоне (Великобритания) вечером 6 сентября потерпел крушение легкомоторный самолет. Об этом сообщает ВВС (перевод – apostrophe.ua).

После падения авиасудно сразу же загорелось. Смерть пилота наступила на месте трагедии. К месту происшествия прибыли спасатели и полицейские. Все обстоятельства крушения выясняются.

По словам очевидцев, на самолете не было шасси, его колеса не опускались. Также они отмечают, что после падения авиасудно загорелось и было похоже на массивный огненный шар, из которого исходил дым.

Отмечается, что в аэропорту Карнарфон проводятся учебные полеты. Там же располагается воздушная скорая помощь Уэльса. В скорой помощи отметили, что инцидент произошел не с их самолетом.


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