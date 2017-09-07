Эврика: Белорус нашел «бездрожжевой» хлеб с дрожжами в составе 39 7.09.2017, 7:48

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Удивительное «открытие» было сделано в магазине «Евроопт».

На днях читатель onliner.by Павел купил в «Евроопте» бездрожжевой хлеб «Вята» — произведен на Миорском хлебозаводе. «Я не случайно его брал — дрожжи не рекомендуют употреблять по состоянию здоровья». Пришел, в общем, автор удивительного «открытия» домой и почитал состав.

— В магазине не всегда успеваешь почитать состав, а дома решил изучить, — рассказывает Павел. — И каково было мое удивление, когда в составе я обнаружил дрожжи! Хотелось бы узнать, допустимо ли такое, чтобы название продукта содержало недостоверную информацию о его составе?

Журналисты позвонили на хлебозавод в Миоры. В лаборатории предприятия нам объяснили все сложившееся очень душевно и просто:

— Ой, ну он точно бездрожжевой. Хлеб «Вята» у нас есть. Значит, на производстве кто печатает этикетки ошиблись. В целом состав правильный — я наизусть помню. Но дрожжей там нет. За какое это число? Хорошо, я посмотрю. Этикетки печатаются каждый день новые. Может, сбой в программе — это же компьютеры теперь, понимаете? В бездрожжевом хлебе брожение происходит за счет заквасок и повидла. Оно кислое, его много, поэтому хлеб такой «липковатый».