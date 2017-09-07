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Парламент Каталонии назначил дату референдума о независимости

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  • 7.09.2017, 8:12
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Дебаты в парламенте по этому вопросу длились 12 часов.

Парламент Каталонии в среду проголосовал за проведение референдума о независимости 1 октября, сообщает Reuters.

Во время референдума каталонцам зададут вопрос о том, хотят ли они, чтобы Каталония стала независимым государством с республиканской формой правления. Ранее о планах провести референдум 1 октября сообщал президент женералитета Каталонии Карлес Пучдемон.

Дебаты в парламенте Каталонии длились 12 часов. В итоге депутаты одобрили проведение референдума и процесс отделения в случае соответствующего решения. За референдум проголосовали 72 депутата, 11 воздержались, а против не высказался никто.

El Pais отмечает, что перед голосованием зал покинули представители Социалистической и Народной партии. Они отметили, что будут обжаловать решение о проведении референдума.

В случае согласия местных жителей на независимость от центральных испанских властей она будет объявлена в течение 48 часов после референдума.

Ранее испанское правительство назвало потенциальное голосование нелегальным. Власти страны обратились в Конституционный суд с просьбой признать решение о референдуме незаконным, как только его одобрит парламент Каталонии. В конституции Испании говорится, что страна неделима.

Reuters пишет, что число сторонников независимости от Испании в Каталонии снижается по мере улучшения экономического состояния страны, однако большинство каталонцев хотят иметь возможность проголосовать по этому вопросу.


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