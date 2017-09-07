Die Welt: Евросоюз переживает «второе рождение» 1 7.09.2017, 8:43

1,692

Фото: Getty Images

Симпатия европейцев к ЕС наконец начала восстанавливаться.

Евросоюз почти десятилетие страдал от кризиса. Никогда его имидж и доверие к нему не были в таком плохом состоянии. Но результаты последних опросов свидетельствуют о стремительном росте симпатий европейцев к ЕС.

Об этом пишет немецкое издание Die Welt, которое напоминает, что разочарование людей организацией было связано главным образом с кризисом еврозоны, который начался в Греции в 2009 году, а также с наплывом мигрантов. Все эти проблемы привели к миллиардным убыткам, политическим спорам и невероятной потери доверия к ЕС, апогеем чего стал референдум о выходе Великобритании из организации.

Однако, в последнее время ЕС наконец прекратил свободное падение в бездну. К примеру, результаты исследования Фонда имени Бертельсманна свидетельствуют, что сегодня около 75% немцев проголосовали бы за членство в Евросоюзе, если бы такой вопрос был вынесен на референдум. Таким образом, популярность организации в Германии выросла на 6% за несколько последних месяцев. Еще более явная тенденция еврооптимизма наблюдается во Франции. Здесь поддержка ЕС выросла за несколько месяцев на 16%, до 69%. Однако, при этом только 28% немцев и 38% французов довольны политическим курсом Евросоюза.

«Brexit - вот что стало лучшей рекламой для ЕС за последние годы. События, которые произошли после британского референдума, заставили многих усомниться в том, существует ли вообще разумная альтернатива ЕС», - считает эксперт Фонда Бертельсманна Изабель Хоффманн.

Недавние исследования, проведенные Фондом имени Фридриха Эберта, также показывают, что гораздо больше людей, чем два года назад, считают, что положительные аспекты ЕС превалируют над негативом. В Германии этот показатель вырос почти вдвое, на 30%, составив 64%. В Испании - на 15%, во Франции и Чехии - на 12%.

Эксперты объясняют укрепление еврооптимизма тем, что проблемы еврозоны и миграционный кризис начинают отходить на второй план. Сейчас европейцев больше всего тревожит борьба с терроризмом. А в этой проблеме они не обвиняют ЕС.

Ранее сообщалось, что Франция готовит предложения по реформированию Евросоюза. Французский президент отметил, что речь не идет о пересмотре договоров ЕС, в которых излагаются конституционные основы Европейского Союза. По его словам, Париж работает над «конкретными» инициативами примерно в десяти тематических областях с тем, чтобы пробудить у стран Европы новые «амбиции» и сделать европейское сообщество снова привлекательным в глазах его жителей.