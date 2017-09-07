Просто ловкость рук: Правительство спрятало инфляцию за деноминацией 31 7.09.2017, 9:01

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Привыкшие считать в старых деньгах белорусы поймали власть на «разводке».

Почему белорусы до сих пор считают в неденоминированных рублях?

Они - миллионеры по старой памяти, отвечает на свой же вопрос издание bobruisk.ru.

Алина Чайцына решила, что пора даже в мыслях избавляться от «старых» денег. После деноминации прошел уже год и два месяца, а она, как и большинство жителей Беларуси, продолжает переводить цены в миллионы.

– Надо соответствовать действительности и жить в тех экономических реалиях, в которые нас поставили, – говорит Алина.

Она сознательно заставляет себя считать только в «новых» деньгах.

ГИПОТЕЗА

Есть версия, что люди не отказываются в мыслях о миллионах, потому что при деноминации изменилась разрядность чисел. Например, был 1 000 000 рублей, а стало 100 рублей, эти два числа находятся в разных разрядных группах: миллионные и сотые.

– Людям проще делить на тысячу (то есть, мысленно убирать три нуля), чем делить на десять тысяч, – Светлана Шестиловская, преподаватель математики средней школы №1 Фаниполя, объясняет, почему белорусы по-прежнему мыслят в миллионах. – Но, думаю, что все-таки это дело времени – молодые люди адаптируются быстрее, а старшее поколение просто привыкло к прежним числам.

– Если бы миллионные перешли в тысячные, допустим, три миллиона стали тремя тысячами, а не тремястами рублями, то людям было бы проще, – считает Алина Чайцына.

ЧТО ГОВОРЯТ ПСИХОЛОГИ

С возрастом человек привыкает к определенному ритуалу дня, и любое его нарушение вызывает стресс, отмечает Мария Капустина, психолог, зав. отделением дневного пребывания для инвалидов ТЦСОН Первомайского района. Чем старше человек, тем у него более устоявшийся ритм и традиции.

– Этот ритуал помогает ему комфортно существовать в тяжелой жизни, когда надо постоянно думать, где и как заработать деньги, воспитывать детей. А глобальные изменения пугают, вызывают сопротивление, – говорит она.

ОРИЕНТАЦИЯ

Сравнение старых и новых денег помогает понять, что такое «дорого», а что такое «дешево». Мария Капустина приводит пример из своей жизни:

– Недавно были с коллегами в кафе. Одна салфетка там стоила 11 копеек. Мне показалось это очень дешево. А другая коллега говорит: это же 1 100 рублей по-старому! Тогда как целая пачка салфеток в «старых» деньгах стоила 900 рублей. Сейчас многие считают, что копейки – это очень дешево. Визуально многие воспринимают, что все, что до запятой – это дорого, а после – значительно дешевле.

Вот и переводят в «старые» деньги, чтобы понять, как изменилась стоимость продуктов и других товаров.

ВОЗРАСТ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

По мнению заведующего психоневрологическим диспансерным отделением бобруйского межрайонного психоневрологического диспансера Николая Букановича, есть несколько причин, почему белорусы пока не приняли «новые» деньги.

1. Электронные деньги. Сегодня человек меньше считает, ведь проще расплатиться карточкой и не задумываться.

2. Нестабильность. Многие считают, что с помощью деноминации нас все равно обманывают, и люди обращаются к «старому» счету, пытаясь это понять.

3. Возросший поток информации. В течение дня на человека «сваливается» такое количество разной информации, что он не только не успевает ее переработать и запомнить, но иногда даже не воспринимает, просто «проглатывает».

4. Сладкое слово «миллион». Ведь приятно считать себя миллионером.

5. Пожилым людям сложнее принять новое.

КАК МЕНЯЛИСЬ ДЕНЬГИ

В августе 1994 года прошла первая деноминация белорусского рубля («зайчика») – тогда с купюр убрали один ноль. Самой крупной на тот момент была банкнота в 20 000 рублей. Стоила она меньше двух долларов.

1 января 2000 года прошла вторая деноминация – номинал купюр «лишился» трех нулей. Самая крупная тогда банкнота в 5 миллионов равнялась примерно 18 долларам.

1 июля 2016 года была проведена третья деноминация – самая крупная за всю историю белорусского рубля: в 10 тысяч раз. Самая крупная банкнота – 200 000 рублей (около 10 долларов по курсу на июнь 2016 года) – стала 20 рублями.