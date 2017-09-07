В аварии в Смоленской области погибли пять белорусов 11 7.09.2017, 9:11

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Инцидент произошел ночью на 182-м километре трассы Москва — Минск.

Пять человек, все граждане Беларуси, погибли в результате ДТП на трассе М1 в Смоленской области. Об этом tut.by сообщили в Управлении ГИБДД по Смоленской области.

Инцидент произошел в районе полуночи на 182-м километре трассы Москва — Минск возле деревни Сверчково Гагаринского района. Столкнулись два тяжелых грузовика и микроавтобус Mercedes Sprinter.

«В направлении Москвы двигался грузовой автомобиль, предназначенный для перевозки щебня, в него сзади въехала фура MAN, после чего ее вынесло на встречную полосу. Там MAN врезался в микроавтобус Mercedes Sprinter, в котором ехали 8 белорусов. На месте до сих пор работает следственно-оперативная группа. Уточняются данные по погибшим», — рассказали в Управлении ГИБДД по Смоленской области.

В результате происшествия пять человек, пассажиры Mercedes Sprinter, погибли на месте происшествия, все — граждане Беларуси. Три человека получили травмы: в больницу попали водитель одного из грузовиков, а также два белоруса — 29-летний водитель и пассажир микроавтобуса. Еще один белорус, пассажир микроавтобуса, не пострадал.