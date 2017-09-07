Министерство связи разработало новый документ для блокировки сайтов в Беларуси 34 7.09.2017, 9:28

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Текст документа скрывают от журналистов.

Министерством связи и информатизации разработан проект указа Лукашенко «О совершенствовании порядка использования информационного пространства». Об этом стало известно из ответа Оперативно-аналитического центра при Лукашенко на обращение пресс-секретаря Белорусского ассоциации журналистов Бориса Горецкого, сообщает сайт ОО «БАЖ».

В ответе за подписью Геннадия Белковa говорится, что Министерством связи и информатизации разработан проект указа Лукашенко «О совершенствовании порядка использования информационного пространства», предусматривающий порядок ограничения доступа к интернет-ресурсам, содержащим информацию, запрещенную или ограниченную к распространению законодательными актами.

ОО «Белорусская ассоциация журналистов» обратилась в министерство, чтобы ознакомиться с текстом документа, а также узнать, на каком этапе находится его согласование.

Однако в управлении электросвязи, правовой и кадровой работы, а также Департаменте информатизации министерства пресс-службе ОО «БАЖ» сообщили, что якобы ничего не знают о подготовке указа, регулирующего доступ к интернет-ресурсам.

ОО «Белорусская ассоциация журналистов» направила в Министерство письменное обращение по этому поводу с просьбой предоставить возможность ознакомиться с документом и обсудить его.