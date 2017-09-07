Экс-футболист сборной Беларуси записал видеогимн в честь картошки 1 7.09.2017, 9:59

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Юрий Юрченко

Песня под названием «Мы любім бульбу» появилась в рамках проекта по популяризации белорусского языка.

Бывший футболист юношеской сборной Беларуси по футболу Юрий Юрченко, который выступает под псевдонимом «Піліп Беспамылковы», презентовал клип на композицию «Мы любім бульбу».

Как поет Піліп Беспамылковы:

«Мы любім жыццё, любім свабоду.

Любім спяваць, любім мець асалоду.

Хлопцы любяць машыны, дзяўчыну — футру,

Але больш за ўсё гэта мы любім бульбу».

В 2007 году Юрий Юрченко был основным игроком юношеской сборной Беларуси, которая выиграла престижный турнир — мемориал Гранаткина. Но в 2013 году он закончил карьеру. Позднее он переехал в Москву и создал проект «Краіна мараў», который направлен на развитие белорусского языка. Клип появился именно в рамках этого проекта.