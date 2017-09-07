Белорус отказался от карьеры программиста, чтобы работать с деревом 4 7.09.2017, 10:27

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История о том, что любимое дело важнее даже самой высокооплачиваемой работы.

Степан Жилинский — тот, о ком обычно говорят «золотые руки». Парень с детства помогал родителям с ремонтом и строительством, а совсем недавно стал в домашних условиях делать из дерева предметы дизайна. Сейчас молодой человек занимается любимым делом как ремесленник, но уже задумывается о превращении своего хобби в собственный бизнес, пишет tut.by.

Его прототип — Бен. Когда доходит до ремонта или изготовления вещей своими руками, этот герой — тот, кто возьмется за дело. Он умеет все: чинить игрушки, давать новую жизнь старым вещам и создавать новые забавные штуки для своих друзей.

«Превратил балкон квартиры в мастерскую»

— Нужно понимать, что я — ребенок 90-х, — смеется Степан. — Тогда белорусы старались на всем сэкономить, делали многое своими руками. Вот и я с самого детства помогал отцу строить загородный дом, потом — баню. Так понемногу осваивал работу с деревом — это был основной стройматериал.

В начале этого года наш герой ушел из фирмы, в которой работал директором. Как раз в это время его подруга, занимающаяся флористикой, попросила парня сделать для нее кашпо из дерева. Готовая работа девушке понравилась, и она стала заказывать такие вещи постоянно. Кроме того, посоветовала Степана своим знакомым, которые занимаются хэндмэйдом. Ящики, миниатюрные домики, настенные полки — «портфель заказов» начал постепенно заполняться. Тогда парень задумался о том, чтобы превратить увлечение в бизнес.

— Мастерскую себе оборудовал на балконе, — говорит парень. — Пока объемы заказов не такие большие, чтобы искать отдельное помещение. Есть гараж, но до него далековато. Сделал себе установку фильтрации — грубо говоря, промышленный пылесос для стружки, чтобы не гонять особо пыль. Везет, что у нас хороший кирпичный дом, так что соседям шумом особо не мешаю. Да и по ночам ничего не делаю. Проблем с инструментом у меня не было. Раньше занимался ремонтом в квартире и периодически что-то приобретал. Как оказалось, у меня почти всё есть: и шлиф-машинка, и торцовочная пила (с её помощью древесину распиливают под углом).

«Главный источник вдохновения — Instagram»

— Пока говорить о каком-то бизнесе трудно, — говорит парень. — Многое я просто делаю для своих друзей. Самый популярный заказ — домик для кота, это примерно 90 процентов от всего, что у меня просят. Конечно, есть и заказы за деньги, однако их пока всего несколько в месяц. Учитывая, что средняя стоимость работы — 80 рублей, рассуждать о прибыльности рано. Это, скорее, хобби, которое само себя окупает. Сейчас я оформлен как ремесленник, однако если дела пойдут «в гору», возможно, буду расширяться и займусь этим серьезнее.

За статус ремесленника парень платит одну базовую величину в год. С оформлением проблем у него не было — говорит, что все делается быстро и легко.

Сейчас же Степан готовые работы выкладывает в свой Instagram-аккаунт. Именно оттуда, по его словам, и приходит большинство клиентов. Сам же остается «сапожником без сапог» — у себя дома почти ничего из работ не использует, а собственная кошка живет без домика.

— Вообще, Instagram — это прекрасный инструмент для людей, которые любят делать что-то руками, — говорит парень. — Практически все вдохновение я черпаю оттуда. Алгоритмы сервиса анализируют, что я «лайкаю» и формируют для меня похожие подборки. Каких-то специальных источников для обучения плотницкому ремеслу у меня нет — я просто вижу изделие и понимаю, как его можно создать. Наверное, это дается от природы.

«Делал домашнее задание быстрее, чтобы взять в руки инструменты»

— Умение что-то делать своими руками пригодится всегда, — утверждает Степан. — Буквально недавно помогал знакомому делать интересную вещь: мы собирали из паллетов террасу у него дома и подиум для дивана. Выглядеть будет великолепно, а стоимость гораздо меньше заказа аналогичного проекта у дизайнеров.

— Я готов заниматься этим просто для себя, деньги мне не важны, — говорит Степан. — Как раз в то время, как впервые начал что-то делать из дерева, пошел на курсы тестировщиков. Способности к такой профессии у меня есть — английский знаю хорошо, усидчивый и внимательный. Пока учился, пошли первые заказы, и под конец курсов я понял, что стараюсь сделать домашнее задание как можно быстрее, лишь бы наконец взять в руки инструменты.

Пока что парень живет за сбережения, оставшиеся от прошлой работы. Надеется, что сможет прокормить себя ремесленничеством, однако далеко не загадывает — в случае чего рассчитывает найти «обычную» работу.

— Мама относится к моему хобби скептически, — говорит Степан. — Для нее не так важны перспективы, как какая-то стабильность. Она бы предпочла, чтобы я пошел на какое-нибудь предприятие и тихо-мирно зарабатывал небольшие деньги. Но будучи совладельцем бизнеса, я уже почувствовал все преимущества такой жизни: свободное планирование рабочего времени, уверенность в том, что все зависит только от тебя самого. Не хочу от этого отказываться. Планы у меня есть — хочу начать делать мебель, красиво ее декорировать. Думаю, это поможет выйти мне новый уровень.