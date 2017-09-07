Не хочу в СССР! 10 Cергей Соловьев

7.09.2017, 10:32

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Фото: CORBIS

Хотят ли Лукашенко и Зюганов в СССР.

Понятно, почему Лукашенко и Геннадий Зюганов ностальгируют по СССР. Потому что тогда деревья были большие, сами они - молодые и здоровые. Но если честно спросить, хотят ли они на самом деле назад, в СССР? Думаю, нет ...

Мало кто знает, что в анекдоте про «хочу жить в Беларуси, которую показывают по телевидению», был прототип. Старый советский анекдот о том, как учительница в первом классе на «уроке мира» рассказывала детям, какая прекрасная страна - СССР, которые там возможности, никто никого не обижает, у всех хорошие игрушки ... И один малый вдруг завопил: «Хочу жить в Советском Союзе!»

Желание жить в СССР на неделе демонстрировал белорусский руководитель. Он встретился со своим старым другом - председателем фракции КПРФ в Госдуме Геннадием Зюгановым. «Подчеркиваю абсолютно открыто, честно: ваши идеи нам не чужие. Более того, в отличие от многих постсоветских республик, мы пытаемся - и многое у нас получается с реализацией этих идей. Поэтому идея, что рынок нас спасет, что капитализм - это единственная система, которая может сегодня существовать, полная чушь. Надо просто работать и ценить людей. Придет время, когда мы пожалеем, что все из прошлого перечеркнули», - говорил Александр Лукашенко.

«Мы стараемся держаться, но тяжеловато без вас», - даже пожаловался Александр Григорьевич.

Видно, встреча двух друзей была очень теплой, поскольку упоминал ее Лукашенко и на другом совещании - с руководством Государственного секретариата Совета безопасности Беларуси, правоохранительных органов и ведомств системы национальной безопасности. Лукашенко, когда говорил о порядке и дисциплине в момент уборочной кампании, отметил, что «в советские времена было много хорошего, что мы пытаемся сохранить».

Конечно, он говорил это в другом ракурсе: мол, небрежность потом нам дорого обходится. «Можете посчитать, если бы мы потеряли, как всегда у нас планируют сельчане и руководители сельхозпредприятий, 10% урожая (это, якобы, естественные потери). С 10 миллионов тонн (зерновых) собранного потеряли бы 1 миллиона тонн. Умножьте на 200 долларов примерно - мировая цена. Грубый подсчет дает нам убытки », - сказал он.

Я, кстати, не так давно также ностальгировал по временам СССР - когда записывал дитя в бассейн. Не в бесплатную, а в платную группу. Чтобы отдать свои деньги и сделать лучше ребенка, мне понадобилось выстоять в очереди таких же желающих три часа.

И стоя эти часы, я вспоминал, как во времена СССР, еще подростком, стоял примерно такую же очередь - четыре часа - за стиральной пастой «Пальмира». Давали ее по две банки в одни руки, и для того, чтобы ее купить, родители позволили мне прогулять школу ...

Трехчасовая очередь в бассейн в стране, в которой детский спорт является приоритетом, - это то хорошее, что мы сохранили от СССР?

Особенно интересно, почему вдруг о Александра Григорьевича вспомнил своего друга Геннадий Андреевич? Раньше говорили, что Лукашенко неоднократно оказывал главному коммунисту России финансовую поддержку во время разного рода выборов. А в России на носу - президентская кампания. Неужели главный российский коммунист приехал в Беларусь снова искать деньги?

Мы сами выцыганиваем от России пустяковые кредиты, откуда у нас дополнительные финансы? Ну и раньше, возможно, такая поддержка была оправданной - если в Российской Федерации существовал так называемый «красный пояс» регионов. То есть тех, которые контролировались коммунистами. Мы могли оказывать поддержку лидеру КПРФ, взамен наши товары беспрепятственно поставлялись в этот «пояс». Теперь того и близко нет - все под Путиным.

Более того, к России у нас, как выяснилось, много нареканий. В основном в РФ зависли более полумиллиарда наших, кровно заработанных, долларов. Этот зависон - просроченная внешняя дебиторская задолженность иностранных партнеров перед белорусскими экономическими субъектами, сказал журналистам генеральный прокурор Беларуси Александр Канюк.

«Мы пытаемся искать деньги, проводим модернизацию производств ... А на сегодня более полумиллиарда зависло. И, к сожалению, не все эти деньги мы сможем достать. Потому что где-то мошеннические структуры были задействованы, когда наше предприятие загоняет продукцию, скажем, в какое-то российское представительство или фирму, а та банкротится. И все - уже трудно будет что-либо вернуть после таких действий », - заявил генпрокурор.

Заметьте, западные страны, и даже Украину в качестве позорного примера господин Канюк не приводили. Все, что нам не погашено, не выплачивает, в основном, «старший брат» и «стратегический партнер». Там хорошо приняли на вооружение знаменитую фразу Медведева: «Денег нет, но вы держитесь, счастья вам и здоровья». И сейчас будут повторять ее по любому поводу. А некоторые наши хозяйствующие субъекты, по словам того же Конюку, «с упорством, достойным лучшего применения, направляют в одну и ту же точку нашу продукцию без оплаты».

Вот бы господин Зюганов выбил бы эти деньги из российских коммерсантов! Тогда бы действительно можно было бы и подумать о «воздаянии» в виде определенной суммы - за коллекторские услуги.

А может, я зря наговариваю на человека. Может, Зюганов действительно приехал в Минск как турист - понастольгировать с другом, пройтись по городу. В конце концов, Минск попал на пятое место в в топ-30 городов, где можно прекрасно провести выходные. И это по версии не кого-нибудь, а британской «The Times».

«Устали от Парижа или Рима? Попробуйте провести выходные в Таллинне или Минске - менее чем за 250 фунтов стерлингов », - пишет издание. Тем более, что для поездки в Беларусь продолжительностью до 5 дней можно обойтись без визы.

«Футуристическая архитектура рядом с советскими многоэтажками и росписями, а также множество послевоенных памятников. Обязательно посмотрите оперу и балет в Большом театре, где хорошие места продают менее чем за 1 фунт. Пища здесь хорошая, в ресторанах подают солянку - острый кислый русский суп, и блины с мясной подливой (вероятно, подразумевают мочанку). Вечером идите за местными жителями к многочисленным трактирам в немецком стиле », - рекомендуют авторы материала.

Только вот беда: в СССР не было трактира в немецком стиле. И иностранных туристов тоже почти не было. И без визы никого не пускали. А о полумиллиарде долларов народ даже не слышал. Зато было слово «дефицит», и мандарины появлялись только на Новый год.

Понятно, почему Александр Лукашенко и Геннадий Зюганов ностальгируют по СССР. Потому что тогда деревья были большие, сами они - молодые и здоровее. Но если честно спросить, хотят ли они на самом деле назад, в СССР? Думаю, нет.

Вот и я туда больше не хочу.

Cергей Соловьев, «Новы Час»