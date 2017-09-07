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Совмин разрешил директорам получать в пять раз больше работников

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  • 7.09.2017, 10:57
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Фото: bymedia

Власти изменили условия оплаты труда руководителей бюджетных организаций.

Новые правила утверждены постановлением №674 от 6 сентября. Они также будут распространяться на директоров предприятий, которые получают субсидии из бюджета и чьи работники приравнены к бюджетникам, пишет belmarket.by.

Как и ранее, зарплата руководителя может превышать среднюю зарплату по организации не более, чем в 3,5 раза. Однако в случае если бюджетная организация или приравненная к ней ведет деятельность, приносящую доходы, то директорская зарплата может превышать среднюю до 5 раз. При этом коэффициент превышения устанавливается органом, заключающим контракт с руководителем бюджетной организации.

Превышение коэффициента свыше 3,5 должно финансироваться за счет средств от деятельности, приносящей доходы.


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