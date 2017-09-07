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Александр Гутор подписал контракт с «Черноморцем»

  • 7.09.2017, 11:02
Александр Гутор

Белорус пришел в одесский футбольный клуб в качестве свободного агента.

28-летний белорусский вратарь Александр Гутор стал игроком «Черноморца». О деталях контракта с «моряками» не сообщается.

Новичок одесситов пришел в качестве свободного агента. Недавно вратарь по соглашению сторон расторг контракт с «Тосно», в котором находился на контракте всего два месяца, но так и не дебютировал за российский клуб, сообщает «Прессбол».

Ранее "Черноморец" возглавил белорусский специалист Олег Дулуб, а тренером вратарей будет работать Василий Хомутовский.


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