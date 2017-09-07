Завод «Мотовело» в Минске хотят перенести

Завод «Мотовело» в Минске хотят перенести17
- 7.09.2017, 11:08
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За площадку предприятия в центре города уже разворачивается борьба.
Председатель Мингорисполкома Андрей Шорец рассказал на пресс-конференции в городской ратуше о том, куда думают перенести производство мотовелотехники и что может появиться на месте завода «Мотовело».
Об этом пишет агентство «Минск-Новости».
«Банкротство «Мотовело»— единственная процедура, которую можно провести в рамках существующего законодательства, чтобы решить определенные правовые вопросы. Создано предприятие ОАО «Мотовелозавод», которое реально занимается выпуском мотовелотехники. Сейчас стоит вопрос, каким образом и на какую площадку перенести существующее производство», - сказал Шорец.
По его словам, рассматривается несколько вариантов переноса завода, в том числе в индустриальный парк «Великий камень». На других промышленных предприятиях также есть площадки подходящего размера с необходимыми коммуникациями.
«Судьбу территории «Мотовело» будем рассматривать вместе с банками в рамках процедуры банкротства. Площадка в 27 га в центре города представляет определенный интерес для различных сфер деятельности. Уже есть много предложений. Одно из них — построить там объекты административного, торгового назначения с компенсацией затрат на строительство производства велопродукции», - сообщил Шорец.