Завод «Мотовело» в Минске хотят перенести 17 7.09.2017, 11:08

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Фото: onliner.by

За площадку предприятия в центре города уже разворачивается борьба.

Председатель Мингорисполкома Андрей Шорец рассказал на пресс-конференции в городской ратуше о том, куда думают перенести производство мотовелотехники и что может появиться на месте завода «Мотовело».

Об этом пишет агентство «Минск-Новости».

«Банкротство «Мотовело»— единственная процедура, которую можно провести в рамках существующего законодательства, чтобы решить определенные правовые вопросы. Создано предприятие ОАО «Мотовелозавод», которое реально занимается выпуском мотовелотехники. Сейчас стоит вопрос, каким образом и на какую площадку перенести существующее производство», - сказал Шорец.

По его словам, рассматривается несколько вариантов переноса завода, в том числе в индустриальный парк «Великий камень». На других промышленных предприятиях также есть площадки подходящего размера с необходимыми коммуникациями.

«Судьбу территории «Мотовело» будем рассматривать вместе с банками в рамках процедуры банкротства. Площадка в 27 га в центре города представляет определенный интерес для различных сфер деятельности. Уже есть много предложений. Одно из них — построить там объекты административного, торгового назначения с компенсацией затрат на строительство производства велопродукции», - сообщил Шорец.