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Бобруйчанка оказалась в центре циклона «Ирма»

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  • 7.09.2017, 11:19
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Фото: NOAA/NASA Goddard MODIS Rapid Response Team

Наша соотечественница прислала на родину эксклюзивное видео.

Острова Карибского бассейна, а также юго-восточное побережье США накрыл сильнейший ураган «Ирма». Стихию уже назвали самой мощной в Атлантике за последнее десятилетие. Ураган достиг пятой, максимальной категории - он сильнее урагана «Харви», который ранее обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению.

Очевидцами природной катаклизмы стали и жители нашего города. Бобруйчанка Татьяна связалась с журналистами портала «Bobrlife» и поделилась своими впечатлениями и эмоциями.

К слову, скорость ветра в центре урагана достигает 300 км/ч. Такая сила может легко может срывать крыши и разбивать окна, а также выдергивать пальмы и превращать их в снаряды, которые могут убивать людей. Как отмечают специалисты, по мере продвижения ураган будет только набирать силу.


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