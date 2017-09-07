Какие капризы себе позволяют богатые белорусы 8 7.09.2017, 11:43

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Дом с чертями, дипломатическое авто и свадьба на миллион.

7 сентября 1992 года в газете «Коммерсант» впервые был использован термин «новые русские». Сегодня состоятельного человека с очень высоким уровнем дохода не узнаешь по малиновому пиджаку или спортивному костюму. В мировом рейтинге миллиардеров белорусы отсутствуют, несмотря на это богатых соотечественников у нас достаточно. Но люди с очень высоким и стабильным доходом о своем небедном положении говорить не привыкли: то ли сглазить бояться, то ли налоговых органов. Тем не менее, мы подобрали 5 интересных фактов их жизни богатых и знаменитых белорусов, пишет vkurier.by.

1. Один из самых влиятельных белорусских бизнесменов, основной владелец минской табачной фабрики и сети магазинов «Корона» Павел Топузидис на своем авто BMW X6 ездит с красным дипломатическим номером. 10 декабря 2005 года Топузидис возглавил почетное консульство Греции в Минске.

2. В поселке Ратомка (Минская область) можно отыскать довольно своеобразный особняк. Издалека он ничем не отличается от обычных построек, но стоит только приглядеться поближе. Повсюду на фасаде видны черепа, кости и черти. Вся эта мрачная символика лишила покоя местных жителей. Одни с любопытством фотографируют диковинку, а другие боятся по вечерам даже выходить на улицу, так как тогда на доме включаются фонари, вмонтированные в глазницы скульптур чертей. Некоторые соседи даже пытались писать жалобы в администрацию, но власти не имеют права ничего сделать с частной собственностью. Имя креативного владельца остается неизвестным.

3. Белорусский экономический портал «Ежедневник» каждый год составляет рейтинг «ТОП-200 успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси». Самый молодой его участник 28-летний Андрей Шиманович (174 место). Он известен как создатель шпионского мобильного приложения mSpy, которое умеет отслеживать телефонный трафик. Сейчас компания Шимановича занимается разработкой и дистрибуцией программного обеспечения, а также инвестициями в новые дерзкие проекты в Великобритании и США.

4. Белорусские звезды также по меркам простого обывателя живут, как «новые русские». К примеру, в январе 2012 года певец Дмитрий Колдун отпраздновал свадьбу в Robinson Club. После открытия загородного клуба в 2011 году организовать тут праздник могли лишь избранные — аренда банкетного зала White Hall стоила 17 тысяч долларов. Теперь цены стали демократичнее: можно арендовать уже за 8 тысяч долларов. О всех нюансах свадебных торжеств в Robinson Club заботятся четыре банкетных менеджера. В загородном клубе работает свой шеф-повар с авторской европейской кухней.

5. Часто состоятельных белорусов можно узнать по дорогим автомобилям с необычными номерами. Так певица Алеся ездит на темно-вишневом BMW X-6, регистрационный номер которого начинается с трех нулей.