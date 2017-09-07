Крик души многодетной семьи из Дзержинска 21 7.09.2017, 12:20

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У родителей отбирают детей из-за долга за коммуналку в $175.

Семья Мокас из Дзержинска обратилась к «Белсату» в надежде, что гласность поможет спасти семью. Их пятерых детей могут забрать в приют. Семья получила статус социально опасного положения, так как имеет задолженность за электроэнергию, которая составляет Br 350 ($175). Каждый месяц дополнительно только за электроэнергию еще нагорает на сумму Br 50-60, к тому же начисляется пеня в размере около Br 10.

«Приходится платить больше за электроэнергию, так как другой тариф, имеется задолженность. Поэтому оплачивается не пятьдесят процентов, как для многодетных, а сто процентов», — жалуется мать Марина Мокас.

Муж получает Br 350

Br 400 составляет пособие на детей, сейчас Марина в отпуске для ухода за ребенком до трeх лет. Выплата коммунальных, еда, лекарства — денег на оплату задолженности не хватает.

«Если я не оплачу задолженность, то заберут детей. А заберут детей, то нужно будет платить за их содержание, пока они там будут, ну и это всe оплачивать. Также могут отправить письмо в суд о том, что имеется задолженность, тогда придeт судoисполнитель и опишет имущество и в тот же день вывезет. А забрать могут все, что угодно», — со слезами на глазах говорит Марина.

Правозащитник: государство делает только хуже

Правозащитники говорят, что вместо того, чтобы помогать семьям, попавшим в сложное положение, государство загоняет их — в безысходность. Когда малышей забирают, выплаты на детей перестают выдавать, и требуют выплачивать за содержание в приюте. Сумма зависит от возраста детей и вида убежища, но в среднем за месяц на каждого составляет Br 220.

«Эти долги по содержанию детей, они достигают астрономических сумм, накапливаются, и становятся непреодолимым препятствием для того, чтобы эта мать вернулась к ребенку», — поясняет правозащитник Павел Сапелко.

Семью ежемесячно без предупреждения посещают социальные педагоги

Постоянно вызывают родителей в школу. Требуют показывать квитанции об оплате коммунальных услуг и проверяют условия проживания.

«Они хотят найти компромисс, как решить эту проблему, а как они еe решат? Заплатят за меня? Нет. Они могут только детей забрать. Потому, что делать — я не знаю», — добавляет Марина.

Женщина говорит, что заплатила бы с удовольствием, если бы деньги были, но у мужа зарплата за последний год сократилась почти вдвое, найти другую работу он не может, и где взять деньги на выплату задолженности — не представляет.