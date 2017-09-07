Премьер Эстонии: Мы готовы реагировать на провокации во время учений «Запад-2017» 7.09.2017, 11:56

Юри Ратас

Фото: postimees.ee/Mihkel Maripuu

В Таллине пристально следят за крупнейшими российско-белорусскими маневрами.

В Таллине будут наблюдать за ходом российско-белорусских учений «Запад-2017», которые пройдут с 14 по 20 сентября, сообщил премьер-министр Эстонии Юри Ратас (Juri Ratas).

«В регионе ожидается увеличение военной деятельности, однако это соответствует ожиданиям, и Эстония вместе с союзниками следит за ситуацией и при необходимости готова реагировать», - сказал глава правительства на встрече в Таллине с верховным представителем ЕС по иностранным делам и безопасности Федерикой Могерини, сообщили «Интерфаксу» в четверг в пресс-службе правительства Эстонии.

Кроме того, Ратас отметил, что «для Эстонии также важно держать в фокусе Восточное партнерство ЕС и находить возможности для сотрудничества, которые заметно улучшили бы жизнь людей в Армении, Азербайджане, Беларуси, Грузии, Молдове и Украине».

«Я рад, что Украина недавно добилась отмены визового режима с ЕС. Это является одним из примеров успеха Восточного партнерства. В ноябре в Брюсселе ожидается содержательный саммит по Восточному партнерству, на котором мы надеемся продвинуться вперед с не менее амбициозными планами», - подчеркнул премьер-министр Эстонии.

Стороны также обсудили сотрудничество между ЕС и НАТО, углубленное оборонное сотрудничество (PESCO), тему командированных работников, а также проводимые в четверг первые киберучения министров обороны ЕС EU CYBRID 2017.

Напомним, что российско-белорусские учения «Запад-2017» на территории Беларуси официально должны начаться 14 сентября. Для переброски российского контингента задействовано рекордное количество железнодорожных вагонов – более 4-х тысяч. Многие политики и военные эксперты считают, что российские войска после учений останутся в Беларуси.

8 сентября на Октябрьской площади в Минске в 19.00 начнется Акция предупреждения с требованием отмены учений «Запад-2017».