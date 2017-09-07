Лукашенко: Настораживает, что страна не живет Европейскими играми 15 7.09.2017, 12:28

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Диктатор почувствовал нужду в «идеологическом импульсе».

Об этом Лукашенко заявил сегодня на расширенном заседании исполкома НОК по вопросу проведения II Европейских игр в 2019 году, передает БелТА.

«Правительство меня регулярно информирует, что работа ведется и мы движемся в правильном направлении. Но меня настораживает ряд вопросов, и прежде всего основной - страна Играми еще не живет. Оставляет желать лучшего освещение хода подготовки Европейских игр. Хотелось бы услышать, что делается в этом направлении, когда наши граждане начнут получать информацию о том, как идет работа. Ведь Европейские игры — важное событие, которое должно придать мощный идеологический импульс нашему обществу», — подчеркнул Лукашенко.