Фотофакт: Школьница из Горок нашла гигантский боровик весом 2,3 килограмма 4 7.09.2017, 12:37

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Гриб решили заморозить на зиму, чтобы «потом готовить супы или жарить».

Гигантский боровик нашла 12-летняя школьница из Горок Дарья Малахова. Гриб весил 2,3 кг и был чистым — без единого червяка, пишет сайт horki.info.

За грибами ученица 6 «В» класса второй школы пошла с бабушкой утром 5 сентября. В Нежковской роще они собрали большой пакет грибов. Но самой необычной находкой Дарьи Малаховой оказался гигантский боровик, который рос под деревом.

Гриб решили заморозить на зиму, чтобы «потом готовить супы или жарить». Гигантский боровик, нарезанный на кусочки, поместился в пять фасовочных пакетов, заполненных наполовину.