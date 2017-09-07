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Защитники Куропат: Русская армия, иди домой!

  • 7.09.2017, 12:46

Активисты призвали продолжить флешмоб против учений «Запад-2017».

Об этом написала в «Фейсбуке» общественная активистка Анна Шапутько, разместив фото с волонтерами толоки в урочище Куропаты, которые на фоне бело-красно-белого флага держат плакаты «Russian army go home!».

«Помните, мы начинали флешмоб, давайте продолжим, актуально, как никогда», - написала активистка.

Напомним, что российско-белорусские учения «Запад-2017» на территории Беларуси официально должны начаться 14 сентября. Для переброски российского контингента задействовано рекордное количество железнодорожных вагонов – более 4-х тысяч. Многие политики и военные эксперты считают, что российские войска после учений останутся в Беларуси.

8 сентября на Октябрьской площади в Минске в 19.00 начнется Акция предупреждения с требованием отмены учений «Запад-2017».


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