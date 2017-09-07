В Минске на проспекте Дзержинского загорелся грузовик 7.09.2017, 12:57

Машину сумели потушить очевидцы происшествия.

Сегодня утром на проспекте Дзержинского недалеко от станции метро «Малиновка» загорелся грузовик, который следовал со стороны проспекта Любимова в направлении улицы Есенина во второй справа полосе. Возгорание сумели потушить очевидцы.

— Грузовик загорелся около 8:00. Говорят, что были неполадки с двигателем. Очевидцы быстро помогли и смогли потушить машину, — рассказал читатель onliner.by.

Старший инспектор ГАИ Московского района Любовь Трепашко подтвердила, что возгорание потушили очевидцы.

— Автомобиль находился во второй полосе проспекта. В связи с этим движение в данном направлении было несколько затруднено до тех пор, пока автомобиль не убрали с проезжей части, — рассказали в Госавтоинспекции.

В МЧС напоминают о том, что в первую очередь в случае возгорания автомобиля нужно позаботиться о безопасности людей. Если виден слабый дым, то можно попытаться потушить машину самостоятельно. Надо отключить клеммы аккумулятора и не допускать резкого притока кислорода (нараспашку открывать двери или капот нельзя). Затем следует использовать огнетушитель.

Но если речь идет о сильном возгорании, то нужно вызывать профессионалов, то есть звонить на «101», а прежде увести людей подальше и самому отойти на безопасное расстояние. Всегда существует риск взрыва, особенно если речь идет о машине с газовым оборудованием.