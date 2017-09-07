Как 18-летний барановичский футболист учится и играет в Испании 2 7.09.2017, 13:10

1,851

Мирослав Хлебосолов

Игрок юниорской сборной Беларуси Хлебосолов продолжает обучение в академии испанского клуба «Леванте» из Валенсии.

Перспективный нападающий Мирослав Хлебосолов, вступающий в свой третий сезон в Испании на контракте в молодежной системе «Леванте Унион Депортива», рассказал Intex-рress о подготовке к сезону, своих ожиданиях от него и жизни в Испании:

– В феврале мне исполнилось 18 лет, и я смог подписать с клубом свой первый контракт, даже сыграл 3 матча за команду своего возраста. Голов, правда, не забил, но тренер отметил мое старание.

В сезоне 2017/2018 Мирослав будет выступать в команде 20-леток клуба, что подчеркивает его перспективность.

– Теперь я в третьей по рангу команде, выше только главная «Леванте», которая спустя два года пробилась в «Ла-Лигу» (высший дивизион Испании. – здесь и далее прим. «IP») и будет играть с грандами: «Реалом», «Барсой», другими, и резервная «Леванте-2». Мой возраст – последний в молодежной системе клуба, и этот сезон можно сказать решающий – от того, насколько хорошо выступлю в играх за «Леванте Хувенил» в розыгрыше Division De Honor (футбольное молодежное первенство), зависит, попаду ли во взрослые команды. Во 2-ю, думаю, точно попаду. И сделаю все, чтобы попасть в 1-ю.

В начале августа «Леванте Хувенил» с Хлебосоловым-младшим в составе приняла участие в международном турнире «Котиф», который проводится на базе академии перед началом сезона. На нем выступают молодежные команды престижных испанских и международных клубов и даже сборные.

– Мы сыграли хорошо, заняли 3-е место из 10 команд! В группе выбили юниорскую сборную Россию (1:0) и мощный «Вильяреал» (1:0) плюс обогнали «Севилью» и бразильский «Сантос». Рад, что забил России и вывел в полуфинал команду, ведь нам нужна была только победа. В первой игре со сборной Мавритании (0:0) сломался и смог выйти лишь на 20 минут в игре с Россией. Был бы не на травме, помог бы команде в полуфинале против «Валенсии» (1:4), и мы бы не проиграли. Турнир выиграли, как и полагается грандам, ребята из мадридского «Атлетико». Они были намного сильнее.

Нас в группе «приговорили» – 6:0. Но я не играл.

О доверии тренера

– Хосе Виальта – известный здесь специалист, уже два года тренирует команду, хороший тренер. Ко мне относится хорошо, доверяет, чувствую себя игроком основного состава. Единственное, кажется, он мало что решает по поводу футболистов, которых поднимают во взрослые команды. Игровые схемы используются разные: под каждую команду подбираются индивидуально. Мое место обычно под центральным нападающим.

О задачах на сезон

– Задача – занять в нашей зоне 1–2 место, чтобы участвовать в Кубке Короля, в котором участвуют лучшие молодежные команды всех зон: обычно это «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Севилья», «Малага», у нас – «Валенсия». Команда у нас в этом году очень и очень сильная. Многие вернулись из аренд, плюс 4 игрока пришли из мадридского «Реала». Думаю, у нас большие шансы выиграть все, что возможно в этом году. Все друг друга поддерживают, и обстановка отличная.

Испанцы – раскрепощенные очень, всегда в раздевалке музыка, танцы, позитив. Плюс все простые: у нас, если бы футболист поиграл в «Реале» (Мадрид), он бы считал себя королем. А тут приехали ребята, и как будто всю жизнь их знаю. Придумали мне имя на испанский лад: я для них Мирас! Спрашиваю у одного, когда знакомились: «Ты откуда?», он со смехом: «Реал Мадрид, а ты?», я, хохоча, говорю: «Баранейро!» – все на пол попадали от смеха!

Главный мой приятель здесь – Сауль Санчес, он на год старше. Сейчас он в составе «Леванте-2», поэтому не живет на базе, а снимает квартиру. Часто к нему езжу в выходные, собираемся у него с ребятами на ужин. Например, очень нравится паэлья. Частенько веселой компанией выбираемся в Валенсию в большие торговые центры.

О поддержке из дома

– Сборная улетела без меня на сбор в Израиль, решили с тренером, что лучше мне остаться и принять участие в турнире. Когда получил травму, Васильевич (Роман Киренкин – главный тренер (U-19) сборной) звонил, спрашивал, сказал восстанавливаться. Такое внимание приятно. Сборная сыграла две игры очень хорошо против Израиля. Проиграли, но нашли свою игру. Это большой плюс, надеюсь, осенью в отборе мы покажем, на что способны. Отец (Андрей Хлебосолов – тренер ФК «Барановичи») звонит периодически, интересуется. Смотрит наши игры онлайн, говорит, что команда у нас хорошая. С братом (Дмитрий Хлебосолов – нападающий «Немана» из Гродно) поддерживаем друг друга. Не понимаю, почему он не играет. Ведь он – лучший! Так и напишите!