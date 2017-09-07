В Facebook заблокировали политическую рекламу из РФ 3 7.09.2017, 13:18

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За публикациями стоит петербургская организация, занимающаяся продвижением позиций Кремля в соцсетях.

Администрация Facebook заявила, что ее внутреннее расследование выявило в соцсети тысячи постов с политической рекламой, которые были опубликованы с фальшивых аккаунтов, предположительно связанных с Россией, сообщает golos-ameriki.ru.

Это подкрепило подозрения в российском вмешательстве в прошлогодние выборы в США.

Как сообщило в среду руководство социальной сети, хотя в рекламах напрямую не упоминались конкретные кандидаты, посты были посвящены проблемным социальным вопросам, таким как иммиграция, межрасовые отношения и контроль над оборотом оружия.

Удалось проследить, что фальшивые аккаунты связаны с петербургской организацией, которая известна тем, что занимается продвижением позиций российского правительства с фальшивых аккаунтов в соцсетях. В период с июня 2015 года по май 2017 года с 470 аккаунтов было опубликовано около 3000 рекламных постов на общую сумму 100 000 долларов.

О выявленной рекламе сообщил в своем блоге глава системы безопасности Facebook Алекс Стамос, заявивший, что компания сотрудничает с федеральным расследованием по этому делу.

Расследование о российском вмешательстве в выборы и возможном сговоре между приближенными президента Дональда Трампа и Москвой возглавляет специальный прокурор Роберт Мюллер.

Ведущий демократ в постоянном комитете по разведке Палаты представителей Адам Шифф в среду опубликовал заявление: «В рамках расследования российского вмешательства в выборы 2016 года нас крайне интересует то, как Россия пользовалась социальными сетями, распространяя ложную информацию и пропаганду через ботов и троллей, в том числе путем публикации платных онлайн-объявлений».

В Facebook заявили, что дальнейшее расследование выявило еще 2 200 рекламных постов стоимостью около 50 000 долларов, которые также могли быть делом рук России, поскольку опубликованы с аккаунтов с американскими IP-адресами, но русскоязычными настройками.

Все аккаунты, о которых идет речь, были заблокированы.

После выборов от Facebook настоятельно требуют ограничить потоки ложной информации. Компания призналась, что правительства и другие интересы используют механизмы соцсети для манипулирования общественным мнением, в том числе во время президентских выборов в США и Франции.