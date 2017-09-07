В аэропорту «Минск» поставили валютообменную машину 12 7.09.2017, 13:21

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Аппарат может принимать до 15 валют, но сейчас работает только с тремя.

Сайт национального аэропорта «Минск» сообщает, что на территории VIP-зала появилась первая валютообменная машина. Устройство позволяет «осуществлять обмен иностранной валюты на нашу национальную, белорусскую». Аппарат может принимать до 15 валют, но сейчас работает только с евро, американскими долларами, российскими рублями, а в ближайшее начнет принимать и юани.

Как отмечают в пресс-службе предприятия, это третий по счету подобный аппарат в Беларуси – первые два стоят в минских отелях.

«Национальный аэропорт «Минск» не собирается останавливаться на достигнутом, – признается пресс-служба. – Подобные машины до конца этого года появятся и в других зонах обслуживания пассажиров аэровокзального комплекса».

Оказалось, что это не первый терминал такого рода. Представители МТБанка связались с редакцией CityDog.by и уточнили, что валютообменная машина появилась в торговом центре «МОМО» еще в августе.

В марте первый подобный терминал появился в отделении «Беларусбанка» в ТЦ «Столица».