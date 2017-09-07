Укрощение Додона 2 Георгий Эрман, liga.net

7.09.2017, 13:33

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Игорь Додон

Фото: EPA

Возникнет ли еще один гибридный фронт?

В Молдове прозападное правительство и пророссийский президент Игорь Додон уже несколько дней выясняют кто в доме хозяин, ломая копья вокруг вопроса об отправке молдавских военных на учения в Украину.

В среду Додон повторно, до принятия решения Конституционным судом, приостановил постановление правительства об отправке молдавских военных на учения Rapid Trident в Украине, которые состоятся 8-23 сентября в рамках программы Партнерство ради мира НАТО.

"Согласно Конституции Республика Молдова является нейтральным государством, а молдавские военнослужащие не должны принимать участия в военных учениях, проводимых под эгидой какого бы то ни было военного блока", - написал Додон в Facebook. По его мнению, постановление правительства является нарушением закона о госбезопасности Молдовы, согласно которому главнокомандующий утверждает решения об отправке войск для участия совместных военных учениях с другими государствами.

Правительство Молдовы ранее решило направить в Украину на учения 57 военнослужащих без какой-либо техники и с целью подготовки для размещения в Косово. Причем в учениях молдавские военные участвуют не первый год.

В правительстве решение президента намерены и дальше игнорировать. "Национальная армия примет участие в учениях в соответствии с сегодняшним решением правительства и решение Додона не может этому помешать", - заявила государственный советник премьера Молдовы Стелла Нистор заявила в комментарии Newsmaker.

Премьер Павел Филип отметил, что Додон уже не первый раз срывает военные учения, важные для армии Молдовы. "Ни для кого не секрет, что 80 процентов бюджета на подготовку национальной армии предоставляется внешними партнерами по развитию. Отказ от участия в шести учениях означает, что около пяти миллионов леев на подготовку военнослужащих и повышение их квалификации не были использованы", - объяснил премьер.

Украинский политолог, эксперт совета внешней политики "Украинская призма" Сергей Герасимчук отмечает, что сейчас молдавские военные не могут поехать в Украину, так как вопрос должен рассмотреть Конституционный суд по представлению Додона на предмет конституционности. "Если молдавские военные поедут в то время, как решение не принято Конституционным судом, это будет нарушение процедуры. В то же время то, что Додон хочет быть нейтральней всех нейтральных - недостаточный аргумент, чтобы не посылать молдавских военных на эти учения. Молдова действительно нейтральное государство, но учения проводятся в рамках программы Партнерство ради мира, где участвуют такие нейтральные страны, как Австрия, Швейцария. Швеция и Туркменистан", - объясняет политолог.

Утром 7 сентября стало известно, что молдавские военные все-таки приехали на учения в Украину. Это показывает, что полномочия Додона становятся все более номинальными.

Защитник Кремля

Правительство Молдовы, подконтрольное олигарху Владу Плахотнюку, и пророссийский президент Додон уже не первый месяц конфликтуют из-за полномочий и подходов к внешней политике. В то время как президент пытается продвинуть сближение с Россией и непризнанным Приднестровьем, правительство идет на обострение отношений с Москвой.

3 мая 2017 года Конституционный суд Молдовы признал незаконным пребывание российских военных на территории Приднестровья. В решении суда отмечается, что "около 11% территории страны является оккупированной, а российская армия не была выведена из Приднестровского региона".

Додон заявил, что решение было принято в интересах сторонников объединения Румынии и Молдовы. "Не в первый раз этот состав Конституционного суда кланяется унионистам. Создается впечатление, что судьи КС хотели и букву Конституции соблюсти, но и румынское гражданство не скомпрометировать", - отметил он. В июле 2017 года он даже собирался поехать на празднование 25-летия нахождения российских войск в Приднестровье, то есть тех людей, которых Конституционный суд счел оккупантами части государства, которое он возглавляет.

В мае власти Молдовы выдворили из страны пятерых российских дипломатов. Додон назвал это заказом Запада. "Вы думаете, если вас на Западе кто-то крышует, это вас спасет? Хотите начать более жесткую битву? Что, совсем страх потеряли?", - возмутился президент.

2 августа правительство объявило персоной нон-грата российского вице-премьера Дмитрия Рогозина, на что тот отреагировал угрозой санкций против Молдовы, а Игорь Додон возмущался и просил российское руководство не вводить санкции.

Количество россиян, которым Молдова запрещает въезд, регулярно увеличивается.

Кроме того, в ноябре 2016 года Молдова и НАТО подписали соглашение об открытии бюро по связям с НАТО в Кишиневе. В то время как Додон уже несколько месяцев выступает против его открытия, называя посягательством на нейтралитет страны и провокацией, премьер Филип обещает, что бюро по связям с НАТО будет работать уже осенью этого года.

Есть ли угроза становления пророссийского режима на южной границе Украины

Но на фоне всех этих проявлений беспомощности пророссийского президента и действий правительства Молдовы, призванных показать Додону его реальное место во властной вертикали, не стоит забывать, что правящая коалиция находится в ситуации банкротства. Этому способствовали многочисленные коррупционные скандалы, недовольство теневым руководством страной со стороны Влада Плахотнюка, завышенные ожидания от процесса евроинтеграции. На парламентских выборах в конце 2018 года Партия социалистов Додона может взять под контроль парламент и править страной единолично.

Согласно апрельскому опросу CBS-AXA, социалисты могут рассчитывать почти на 32% голосов, проевропейская либеральная партия во главе с экс-министром образования Майей Санду - на 16%, перспективы других проевропейских партий попасть в парламент не очень большие, а 40% избирателей не определились или не придут на участки. Поэтому не исключено, что на юго-западной границе Украины у Кремля с 2019 года появится новый союзник.

"Помешать Додону и его партии может то, что на пророссийских избирателей также претендует партия Ренато Усатого, который клеймит Додона как предателя, а также переход к смешанной системе выборов парламента, когда половина депутатов будет выбираться по мажоритарной системе и действующая власть может использовать админресурс, чтобы социалистам не досталось большинство в парламенте. А в случае победы Додона будет неприятная ситуация, потому что может произойти легализация российских военных в Приднестровье. Сейчас их ротацию Молдова и Украина не позволяют, в случае получения контроля над парламентом социалисты в Молдове могут это позволить", - отмечает Сергей Герасимчук.

Еще более мрачную картину обрисовал LIGA.net молдавский журналист Сергей Ильченко. "Есть прозападное правительство с курсом европейской интеграции, который Плахотнюк использует, чтобы свою репутацию на Западе улучшить, так как он представитель старой олигархии. А есть президент - отрытый российский агент, который в посольство России ходит как на работу. Противостоянием с парламентом Додон фактически добивается импичмента, чтобы потом вывести на протест 10 тысяч людей на улицы в Кишиневе, привезя их из сел и заплатив по 200-300 лей (300-400 грн, - ред.). И я не удивлюсь, если по этим людям кто-то начнет стрелять, чтобы открыть дорогу для пророссийского путча. Административная граница с Приднестровьем ведь почти прозрачная и вооруженные люди оттуда могут приехать", - отмечает он.

По словам Ильченко, молдавская проевропейская оппозиция слишком слаба, ей не хватает достойных лидеров и доверия среди населения, чтобы противостоять пророссийским силам, а в силовых структурах никто не хочет ссорится с Додоном, потому что "завтра он может вылезти наверх". "Это касается и армии, и спецслужб, и тем более в МВД. Там перед министром может и козыряют, но на уровне исполнения ситуация другая. Никто не хочет этого европейского курса и все переметнутся на сторону победителя. А в таком случае у Украины появится южный фронт. Может там и не будет военных действий, но держать войска на границе с Молдовой придется", - отмечает он.

В таких условиях не удивляет, что президент Молдовы не желает отправки военных на учения, что не может не сказаться негативно на обороноспособности молдавской армии. Вопрос нужна ли Игорю Додону ее обороноспособность - риторический. Он подходящий союзник для Кремля, в том числе для осуществления планов в отношении Украины.

Георгий Эрман, liga.net