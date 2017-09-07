Независимые журналисты спасают реку Жижма 1 7.09.2017, 13:40

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Фото: fotobel.by

Экологическую инспекцию Лукашенко поймали на фальсификации результатов анализа.

Экономический кризис в Беларуси выливается в экологический терроризм. Государственные свинокомплексы, экономя на очистных системах, массово выливают неочищенные отходы в воду, говорится в репортаже «Белсата».

Результат — заражение водоемов и грунтовых вод кишечной палочкой, отравленные колодцы, вымирание экосистем. За последние три года выбросы отравленной воды в окружающую среду увеличились в 2,5 раза и составляют сейчас 9 млн тонн в год.

Бывший руководитель Минской областной экологической инспекции сравнивает масштабы катастрофы с Чернобылем.

Съемочная группа «Белсата» проникла за колючую проволоку и сняла весь процесс нелегального массового вывода ядовитых отходов в окружающую среду и поймала экологическую инспекцию Лукашенко на фальсификации результатов анализов.