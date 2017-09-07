Молочные берега Данкверта 7.09.2017, 13:57

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Сергей Данкверт

«Санкционные войны» между Минском и Москвой продолжаются.

Российское санитарно-ветеринарное ведомство несколько смягчило политику в отношении белорусских компаний: в новостной ленте Россельхознадзора во второй половине августа фигурировали главным образом грузы из Казахстана. Однако стратегически линия нисколько не изменилась, и те обвинения, которые озвучивает в нашумевшей публикации РБК от имени ФТС, во многом повторяют выводы Россельхознадзора, пишет «БелГазета».

В публикации РБК со ссылкой на помощника руководителя Россельхознадзора Юлию Мелано говорится, будто белорусские коллеги Мелано отказываются от использования АИС «Аргус-Фито», создающей единую базу данных о перемещении грузов и позволяющей оформлять сопроводительные документы. Впрочем, узкокорпоративная обида за АИС «Аргус-Фито» меркнет на фоне других заявлений Мелано. Во-первых, «снижения поставок запрещенной растительной продукции через РБ не произошло, скорее наоборот». Во-вторых, «белорусы отказались от предложения временно осуществлять совместный контроль на внешней границе ЕАЭС».

Присутствует в публикации и глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, отпраздновавший очередной день рождения 22 августа, аккурат за неделю до Лукашенко. Данкверт с присущей ему экспрессией дополнил построения РБК описанием любопытной схемы ввоза санкционки: «Идет контрабанда, поставки продукции под видом товаров прикрытия. Приходят контейнеры из Гамбурга, на них написано «неопасная химия, герметик строительный». Открываешь - там шпик».

Тем не менее нарекания вызывает не шпик, а продукция растительного происхождения с фитосанитарными сертификатами африканских стран. Если верить Мелано, Беларусь «пропускает такую продукцию и не запрашивает авторизацию сертификата даже в случае, если продукция нехарактерна для данной страны». Еще одна претензия к белорусским коллегам - нежелание ответить на предложение организовать в Минске встречу с участием субъектов ВЭД из стран ЕС, ввозящих товары только на рынок РБ.

Однако как минимум одно совещание по растительной продукции уже состоялось 24 августа в Минске. Беларусь на нем представлял директор Главной госинспекции по семеноводству, карантину и защите растений РБ Александр Пискун, Россию - глава управления фитосанитарного надзора и семенного контроля Россельхознадзора Ирина Андреевская, Литву - заведующая фитосанитарным отделом Госслужбы по растениеводству Минсельхоза Литвы Раса Житкувене. Схема, которая обсуждалась, известна: ввоз в РФ подкарантинной продукции из РБ с реэкспортными сертификатами, оформленными на основании литовских реэкспортных сертификатов на территорию РФ. Хочется надеяться, что пообщались продуктивно. В частности, Пискун передал Андреевской оригинал бланка фитосанитарного сертификата РБ со степенями защиты для использования в работе.

Молочные реки, говяжьи берега

Сейчас нет каких-то особых препон на пути в РФ мяса и молока из РБ. Правда, 25 августа Россельхознадзор сообщил о задержании в Смоленской области двух автомобилей с 40 т сухого обезжиренного молока ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат», следовавших транзитом в Казахстан. Поскольку в отношении комбината с мая действуют временные ограничения на поставки в РФ, а штамп Россельхознадзора на ветеринарном сертификате оказался поддельным (ветслужба РБ не подтвердила его выдачи), ситуация квалифицирована как ложный транзит, возбуждено уголовное дело. Судя по всему, этот случай и имел в виду Данкверт в интервью РБК. Россельхознадзор уверяет, что уже уличал в использовании подобной схемы филиал того же предприятия. В этой связи, как гласит пресс-релиз ведомства, оно «рассматривает возможность ужесточения контроля в отношении перевозок между странами ЕАЭС по территории России».

Другую машину с 20 т сухой сыворотки - на этот раз Кобринского МСЗ, тоже попавшего под приостановку поставок, - Россельхознадзор отловил на Смоленщине 15 августа. Дело ограничилось арестом груза и штрафом для отправителя - минского ОАО. В остальном все тихо и рутинно - на одни предприятия ограничения накладываются (в основном из-за повторного обнаружения тех или иных веществ в продукции), с других - снимаются: иногда с оговорками, но чаще безоговорочно. Видимо, так оно и должно происходить - тихо, буднично, в рабочем порядке, без сенсаций, скандалов и разоблачений.

Вcе еще впереди

Плодоовощная заварушка уляжется не так скоро, как хотелось бы, в отличие от мясо-молочной. В последнем случае спор ведется между российским контролером и белорусским предприятием, в то время как при реэкспорте растительной продукции в этой схеме появляется третий - какой-нибудь заморский плантатор ежевики из Буркина-Фасо. Последние новости не оставляют иллюзий: все станет еще сложнее и конфликтнее.

31 августа РИА «Новости» сообщило о намерении Сирии возобновить поставки фруктов (персики, нектарины, яблоки, груши, черешня) в РФ реэкспортом из РБ. Почему через Беларусь? «Так как это удобнее всего для сирийских поставщиков с точки зрения логистики». Недавно Россельхознадзор, в ноябре 2016г. запретивший поставки сирийской растительной продукции через РБ, провел переговоры с директором департамента по защите растений Сирии Фишером Аль-Мошрефом, на которых тот «сообщил о своей заинтересованности в возобновлении поставок в Россию растительной продукции», причем подтвердил готовность предоставлять информацию об отгружаемых объемах для сверки Россельхознадзором.

Ранее, 17 июля, были разрешены поставки в РФ (и напрямую, и реэкспортом) сирийских цитрусовых, граната, моркови, цветной капусты, томатов, картофеля, баклажанов, кабачков, тыквы, орехов, чая, тимьяна. Тогда же появились первые предположения, что в истощенную войной страну будут ввозить крупные партии овощей и фруктов из, скажем, Турции и после маркировки, сертификации и прочего отправлять в Россию.

Да и с Турцией все не так просто. Россия с 1 сентября разрешила ввоз салата-латука, салата «айсберг», перца, кабачков и тыкв с 9 предприятий этой страны. А 31 августа глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев не исключил возобновления поставок турецких томатов в РФ ограниченными партиями в межсезонье.