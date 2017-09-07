Минчанин написал на машине: «Ищу жену, а маме невестку» 20 7.09.2017, 14:06

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Оригинальный метод познакомиться набирает обороты.

27-летний Алексей уже несколько месяцев пытается найти вторую половинку необычным способом. Парень наклеил на заднее стекло свой номер телефона и ждет, что вот-вот ему позвонит избранница.

Автомобиль «Рено» с призывом наладить свою личную жизнь мы заметили на улице Сердича. Машина была припаркована возле дома, где живет Алексей. Услышав, что ему звонит журналист, парень тут же соглашается пообщаться. Это же еще один способ найти себе жену!

— Идея написать на машине «Ищу жену, а маме невестку» возникла спонтанно, захотелось чего-то нового, жизнь, что ли, изменить, — рассказывает tut.by Алексей. — В июне заказал у человека специальную наклейку, он еще посмеялся. Сказал, что разные заказы были, но такой впервые.

— Вы с мамой согласовывали эту надпись?

— Нет, — смеется Алексей.

— Так, может, ей невестка и не нужна?

— Нужна! Она сама говорила.

— Только не говорите, что молодая семья будет жить с мамой.

— С чего вы взяли? Можем и отдельно.

Алексею 27 лет, он работает водителем. За несколько месяцев, что машина колесит по городу, на призыв парня откликнулось всего 10 девушек.

— Думают, это шутка. А я же серьезно! Уже думал даже большими буквами дописать: «Это серьезно», — говорит минчанин Алексей. — Пока звонят, смеются, спрашивают: «Вы шутите?». Говорю «нет» и сразу «до свидания». Например, позвонила одна девушка, узнала про мой возраст, и сразу так: «Ааа, мне 35, вы слишком молодой для меня». На самом деле это бред, возраст не важен.

— Алексей, вы сейчас договоритесь до того, что вам пенсионерки будут звонить.

— Не, пенсионерка мне не нужна. Пусть мне звонят девушки от 23 до 34 лет.

— Это должна быть блондинка или брюнетка?

— Неважно. Главное, чтобы была адекватная, порядочная и с головой на плечах.

— Должна уметь будущая жена готовить?

— Конечно! Одним словом — хозяйственная.

До свиданий дело пока не дошло. Правда, однажды отец потенциальной невесты готов был сразу выдать дочку замуж.

— Как-то на светофоре остановилась машина, в салоне сидели мужчина с женщиной. Разговорились. Спросили, как у меня успехи. Мужчина предложил познакомиться со своей дочкой, но жена остановила, мол, не надо. И они уехали, — рассказывает Алексей.

Парень был бы рад, если бы девушки к его объявлению подходили серьезнее. И вместо стандартных вопросов: «Это шутка? И как, работает?», обсуждали предстоящее свидание и планы на жизнь.

Напомним, что вчера сайт Charter97.org опубликовал материал о 39-летней минчанке, которая ищет мужа с помощью наклейки на машине.