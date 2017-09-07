Евро дорожает третий день подряд 1 7.09.2017, 14:36

2,005

На валютных торгах 7 сентября белорусский рубль снизился к евро и российской валюте.

Об этом свидетельствуют данные торгов на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

По итогам торгов курс евро вырос на 0,0042 рубля (0,18%) и составил 2,3002 рубля.

Курс доллара снизился на 0,0008 рубля (0,04%) и составил 1,9234 рубля.

Курс российского рубля (за 100 единиц) вырос на 0,0121 рубля (0,36%) и составил 3,3664 белорусского рубля за 100 российских.