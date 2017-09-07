Анна Хитрик: Хочу придумать музыкальную сказку для детей 2 7.09.2017, 14:59

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Анна Хитрик

Фото: euroradio.fm

Актриса Купаловского театра и вокалистка группы Sounduk рассказала о своих творческих планах.

Анна Хитрик, актриса Купаловского театра и лидер группы Sounduk переезжает жить в Израиль. Переезжает ради сына Степы. У мальчика аутизм, а в Израиле для детей с таким диагнозом созданы все условия для благополучной жизни, передает Еврорадио.

Идея переехать появилась у семьи после того, как в 2015 году Степа проходил коррекционное лечение в одном из израильских центров. Лечение помогло. Аня поискала и нашла еврейские корни. Поэтому было решено подать документы на переезд. Ожидание ответа тянулось два года.

- Когда ты подумал: "Все, вряд ли", бог улыбнулся и сказал: "Подожди". И нам позвонили. Я стояла в коридоре, собирала мужа на работу, отдавала ему пакет с мусором и не могла понять, что от меня хотят. Мне повторили: "Добро пожаловать в Израиль". Я растерялась: "Когда?". А они говорят: "Уже. Можете приходить оформлять документы".

Раньше я представляла себе, что звоню маме, гордая и счастливая, и говорю: "Мы переезжаем". А дальше американский фильм, яркие краски, я продаю свою жизнь как лот, включая книжки и мисочки, и уезжаю с красивым багажом. А происходит все по-белоруски, по-нашему: я плачу над любимыми книжками, цветочками, но продолжаю собираться.

- Ты придумала, чем будешь заниматься в Израиле? Или пока вы едете в никуда?

- Не совсем. Мы выбрали город. В нем есть друзья. Это люди, к которым мы в 2015 году приехали с нашим сыном, как к специалистам. Мы с ними познакомились, они прочистили нам мозг, мы их называли на “вы”, и они нас на “вы” и между нами были рыночно-денежные отношения. Мы получили результат, были им очень благодарны. Они меня “заразили”, и я стала менять професию — училась и занималась с детками в нашем городе. Пошли результаты, я стала делиться с ними, советоваться. И так рабочие отношения перешли в теплые, а теперь они дружеские. Эти замечательные ребята готовы нас принять, кормить, одевать. С другой стороны, мы не едем работать актерами в какой-нибудь крутецкий театр. В этом смысле мы едем в никуда. Но мы едем в страну, в которой можно бесплатно учить язык и она всячески помогает своим жителям.

А вообще, планирую работать с детьми с аутизмом. Хочу стать мегаспецом, приехать в Беларусь и помогать таким детям здесь.

- Не жаль карьеры актрисы? Ты же ведущая актриса!

- Так любят говорить, но мы обе знаем, что это не так (смеется). Когда-то я много играла. Благодаря тому, что происходит с нашей семьей, руководство театра пошло мне навстречу. Разрешили что-то не играть, где-то заменили. Время все изменило, я стала просто актрисой, не ведущей, и совершенно не парюсь по этому поводу. У меня никогда не было каких-то корон на голове, что все падут у моих ног и скажут: “О, великая покорительница Мельпомены, Аня Хитрик” (смется).

- Окей, у тебя есть новая профессия, а чем будет заниматься твой муж, актер?

- Я не знаю. Но знаю, что у меня хороший муж, который является очень хорошим отцом нашему ребенку. Уверена, что он не будет просто лежать на диване, и уверена, что все будет просто хорошо. Ведь сейчас что-угодно можно придумать! Хотя когда мы приедем туда, надо будет собирать бумажки, будет незнакомый язык и незнакомые люди, Степа ничего не поймет. И мы не знаем, как это будет. Может, он будет плакать, а может, раз, и заговорит на иврите через три дня! Я не люблю долгосрочные планы.

- Степа знает о переезде? Как он к нему относится?

- Прекрасно! Потому что Степа не понимает, что он поедет “пахать”. Он был в Израиле, все ему улыбались, дарили всякие штуки. Плюс, когда с ним там занимались, мы не работали, всегда были с ним. А для него это самая большая награда. Я говорю: “Степа, ты понимаешь, что ты будешь ходить там в садик?”. “Мама, ты шутишь”, — отвечает. Он ненавидит одевать куртки, так что, ему там будет хорошо.

- Как восприняли коллеги из театра новость о вашем отъезде?

- Предполагаю, что коллегам из театра глубоко не все равно, что с нами происходит (смеется). Не знаю. Мне никто не звонил и ничего не говорил. Николай Николаевич Пинигин принял все так, как я этого хотела в мечтах. Не обрадовался, но и не сказал: “Блин”. Меня пару человек обвиняли, что я специально говорю хорошести о нем, чтобы выслужиться. Но сейчас-то мне это не нужно, я практически не работаю в театре, и скоро уже не буду работать там вообще. Это уникальный человек, он для меня был всегда важен, я его дико боюсь. Он сказал нужные вещи, сказал, как мне кажется, по-отечески.

- С твоим театром все более-менее ясно. Что будет с группой, с музыкой?

- Недавно я пила алкоголь по “Скайпу” с Юлей Глушицкой, нашей виолончелисткой. Мы дружим очень много лет, она живет в Москве, у Юли самой ребенок с особенностями, и мой отъезд для нас обеих — это серьезный удар. Мы чокались в “Скайп”, напились, и решили, что я обязательно приеду на концерт. Обязательно. Я не знаю, кому это будет нужно на тот момент кроме нас. Но почему нет? Не в смысле, что я приеду “звезда из Израиля”. Я прекрасно понимаю, что пройдет время и вообще никто не будет помнить, кто такая Аня Хитрик… Я надеюсь, что кто-то будет меня ждать, очень надеюсь.

- Не собираешься продолжить музыкальную деятельность в Израиле с новыми музыкантами?

- Я не думала о новых музыкантах, но думала о том, что музыка может мне помочь в работе с детьми, где я, как терапист, использую свои песенки. Детям чаще всего это нравится. Я говорила мужу о том, что мы можем придумать музыкальную сказку для детей, идея понравилась… Я не смогу жить без музыки, это просто невозможно! Дело не в том, что я какая-то "зорка", и на меня ходят люди, а в том, что я не могу. Детки будут слушать, их родители будут слушать — это большое счастье, когда ты попадаешь в человека. Окей, я буду работать с особенными детьми, я буду писать особенные песни.

- Ты говоришь, что со временем в Беларуси появятся специалисты, которые помогут детям с аутизмом. Но какие шаги делаются сейчас, чтобы этим детям было проще жить?

- У нас замечательные родители. Есть мастерская Тани Голубович, сделаная родителями, подчеркиваю. Есть Центр помощи аутичным детям, в котором я работала, и он тоже сделан родителями. Вот когда все это срастется с инициативой государственной власти, когда будет исходить инициатива от них, а не мы, как дятлики, будем ходить и долбить эту стену, тогда все будет хорошо. Пока же девчонки и ребята копят деньги для того, чтобы поехать учиться и работать с такими детьми. Я таким людям кланяюсь, потому что не все они столкнулись с этой проблемой, как я, чтобы болело и плакало. Они просто добрые и хорошие люди. Но очень нужны мощные финансовые вливания. Нужно все перевернуть и поменять. Это не решит какая-то тетя или дядя, а круглый стол во главе с королем Артуром. Это трудный шаг, но его необходимо сделать. Потому что дальше будет только хуже. Но я постараюсь сделать очень много в этом плане для наших детей.

- Если бы Степа был обычным ребенком, вы бы собрались уезжать из Беларуси?

- Я бы не узнала о своих израильских корнях! Я и об аутизме не знала-то. Я бы была из тех теть, которые читают об аутизме, потому что о нем все пишут, и делала бы пожертвования. Вряд ли бы углубилась в проблему и изменила свою жизнь. И конечно, мы бы никуда не переехали. Такая мысль в голову не приходила. Мы говорили, что надо валить, когда получали зарплату в театре. А потом, как любой белорусский человек, ко всему привыкали.

- Ощущать то, что через месяц все изменится, больно?

- Страшно. Прямо по-детски... Обижаюсь, когда кто-нибудь говорит: “Ты подумала о том, что ты теряешь!?” А я думаю: “А вы не подумали, что я могу приобрести?”. Для меня странно, когда люди держатся за все на свете, даже если у них, по сути, особо не за что держаться. Может быть, нас так научили, что лучше синица в руке?

- Что ты обязательно с собой берешь в Израиль?

- Несколько любимых книжек, которые нужны в работе с детьми, несколько книг для Степки. Сережа берет гитару, я — микрофон, маленькую коробку с дисками, чтобы дарить, кеды и еще велик. А еще вилки-ложки.