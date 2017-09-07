Евгений Афнагель: Ждем на Площади всех, кому дорога наша независимость 5 7.09.2017, 15:04

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Евгений Афнагель

Акция предупреждения 8 сентября в 19.00 станет моментом истины для белорусов.

Об этом сайту Белорусского Национального Конгресса bnknews.org заявил один из лидеров БНК, координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель.

— До Акции предупреждения, о проведении которой объявил белорусский Национальный Конгресс, осталось чуть больше суток. Чего вы ожидаете от нее?

— 8 сентября — День белорусской воинской славы, день, когда наши предки показали, как нужно бороться за свою свободу. Нам есть что праздновать, и я ожидаю завтра увидеть на площади всех, для кого важна эта дата. Ожидаю, что нас будет достаточно много, чтобы показать всем врагам нашей страны, где бы они находились, что ее есть кому защитить. Хотелось бы воспользоваться возможностью и еще раз пригласить на акцию активистов всех демократических организаций, всех патриотов, всех, кому дорога независимость родины. Беларусь у нас одна и, к сожалению, сейчас она в опасности.

Нельзя недооценивать угрозу, перед которой мы стоим. Грузины вряд ли считали, что учения «Кавказ-2008» закончатся оккупацией трети территории их страны. Украинцы вряд ли думали, что стягивание российских войск в Ростовскую область и Краснодарский край накануне Олимпиады в Сочи станет первым шагом к захвату Крыма и войне на Донбассе. Мы должны учиться на чужих ошибках и показать силу потенциальному агрессору. Ведь лучше предупредить войну, чем участвовать в ней. Поэтому ожидаю увидеть на площади всех, кому дорога независимая Беларусь.

— Вряд ли Беларусь сегодня можно назвать независимой. Есть ли за что бороться?

— В мире живут тысячи народов и большинство из них, думаю, завидуют белорусам. Ведь у нас есть свое государство. Лишенное своей исторической символики и почти полностью зависимое от соседа, но есть. Белорусы пока не воюют за чужие интересы, не гибнут в горячих точках, возрождают свой язык, чтут свои традиции и национальных героев. Выходят на мирные акции протеста. Украинцы и татары в оккупированном Крыму позволить себе такого уже не могут.

Нам есть за что бороться. Если мы сегодня сохраним свою страну, то завтра сможем сами добиться перемен.

— Почему вы считаете, что мирная акция протеста остановит потенциального агрессора?

— Официальная пропаганда в любой недемократической стране — палка о двух концах. Она действует не только на жителей, но и на власти.

Руководители СССР со временем так поверили собственной пропаганде, что перестали обращать внимание на реальные настроения людей. Результат — «империя зла» развалилась в считанные дни.

Путин поверил собственной пропаганде и посчитал, что украинцы ждут его с распростертыми объятиями, что он захватит не только Севастополь, но и Киев, Харьков, Одессу практически без единого выстрела. Ему указали на ошибку, но к этому времени за нее пришлось дорого заплатить.

Сегодня — момент истины для белорусов. Демонстрация готовности бороться за независимость и память о партизанских традициях белорусов могут остудить горячие головы в российском руководстве. И тогда мы останемся мирной нейтральной страной, как и записано в нашей Конституции.

Иначе — и в Москве должны это понимать — нам придется защищать Беларусь по-другому.