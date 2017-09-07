Дань Пхеньяну 4 Александр Гольц

7.09.2017, 15:26

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Александр Гольц

Ядерные технологии давно являются секретом Полишинеля.

В настоящее время Вашингтон находится в ситуации стратегического цугцванга: каждый возможный последующий ход неизбежно ухудшает ситуацию

После того как Северная Корея произвела испытания ядерной бомбы мощностью около 100 килотонн, а разведаналитики нескольких стран пришли к выводу, что Пхеньяну удалось создать боеголовку, которую можно установить на баллистические ракеты, мир навсегда изменился. О режиме нераспространения можно забыть. Ядерные технологии давно являются секретом Полишинеля. Примитивное взрывное устройство можно собрать едва ли не в сарае. А великий вождь корейского народа товарищ Ким Чен Ын указал диктаторам и автократам всего мира, как можно противостоять попыткам «денуклеизации», которые пыталось предпринимать в отношении него мировое сообщество. Особенность ситуации заключается в том, что ядерное оружие оказалось (и еще окажется в недалеком будущем) в руках тех, в отношении кого традиционные модели ядерного сдерживания решительно не работают. Напомню, что классическое сдерживание сводится к тому, что потенциального агрессора удерживает от нападения то, что противостоящая сторона может причинить ему неприемлемый ущерб. Этот ущерб заключается в том, что ответным ударом будет уничтожена значительная часть страны-агрессора: погибнут миллионы людей, будут разрушены города. Эта логика работала в отношении Хрущева, Брежнева, Мао Цзэдуна и Никсона. Однако никто не возьмется сказать, что именно представляет собой неприемлемый ущерб, вероятность которого удержит от агрессии Ким Чен Ына. У него своя система ценностей, и выживание собственного народа, боюсь, не занимает в ней первого места. Многие аналитики говорят о том, что для северокорейского диктатора условием выживания является постоянная демонстрация крутости в террариуме единомышленников. Демонстрация готовности сжечь собственную страну для самоутверждения решительно удалась.

Особенно хорошо это видно на фоне очевидного бессилия мирового сообщества, прежде всего США. Несколько месяцев назад Дональд Трамп решил сыграть на опережение, заявив, что он, лидер самой могущественной страны, не позволит Пхеньяну обзавестись ракетно-ядерным оружием, способным достичь США. В подтверждение серьезности своих намерений он отправил три авианосных группировки к Корейскому полуострову. Но Ким Чен Ын не испугался и заполучил в конце концов такое оружие. Для этого, в частности, потребовалось наладить производство ракетных двигателей РД-250, которые использовались на «тяжелых» советских ракетах и которые благополучно утекли в Северную Корею то ли из Украины, то ли из России.

В настоящее время Вашингтон находится в ситуации стратегического цугцванга: каждый возможный последующий ход неизбежно ухудшает ситуацию. Обезоруживающий удар возможен, однако он неизбежно обернется гибелью тысяч жителей Южной Кореи. Санкции не работают. Угрозы прекратить экономические отношения со странами, которые продолжают торговлю с КНДР, выглядят пустыми. Попробуй прекрати экономические отношения с Пекином, когда объем американо-китайской торговли превышает 650 миллиардов долларов. Поэтому именно в эти дня в Вашингтоне решительно сменили тон. «Любая угроза США, включая Гуам, или территориям наших союзников встретит военный ответ – одновременно массивный и превосходящий», – заявляет министр обороны Джеймс Мэттис. Тон вроде бы вполне угрожающий. Но обратим внимание, что речь идет уже не об упреждающем ударе, а о военном «ответе». Дело может закончиться развертыванием четырех установок перехватчиков THAAD, а также развертыванием на постоянной основе в Южной Корее стратегических бомбардировщиков и авианосной группировки.

Любопытна реакция Москвы. Дипломаты упорно твердят, что экономические санкция себя исчерпали, военное решение невозможно. И решение может быть только дипломатическим. То есть нужно вести с Ким Чен Ыном переговоры. Любопытно о чем? Невозможно себе представить, что северокорейский диктатор откажется от ядерного оружия, чтобы ему ни предложили. Стало быть, эти переговоры неизбежно сведутся к обсуждению размеров дани, которую мировое сообщество будет выплачивать Киму, чтобы тот вел себя тихо и не угрожал термоядерной войной. При этом российские начальники на голубом глазу утверждают, что появление у КНДР ракетно-ядерного оружия ну никак не угрожает России. Мол, Ким, понятное дело, ракет на Россию не направит. Ведь каждый знает степень кимовой предсказуемости. Надежный пацан. И клевый. Как Трампа-то умыл. Сладить с ним — не наше торгпредство отбирать. В реакции России на новый статус КНДР, на развал существующего миропорядка куда больше злорадства, чем озабоченности. Да черт с ним, с миром, когда у Трампа корова сдохла.

Александр Гольц, «Новое Время»