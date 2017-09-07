Фотофакт: Возле Лидского замка построили еще один 1 7.09.2017, 15:35

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Фото: lida.info

В отличие от творения князя Гедымина, второй «замок» имеет сугубо утилитарное значение.

Рядом с главной достопримечательностью города — Лидским замком — коммунальными службами был возведен еще один миниатюрный замок, цель которого скрыть мусорный контейнеры, портящие общий вид. Идея замечательная, главное, чтобы сотрудники ЖКХ успевали вовремя вывозить мусор, пишет lida.info.

Издание отмечает, что рядом недалеко в схожем стиле ограждена и водоразборная колонка.