Артем Черняк: Белорусы должны объединиться и выйти на Акцию предупреждения 7.09.2017, 15:51

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Артем Черняк

Нужно показать России, что мы готовы отстаивать Родину.

Об этом в интервью сайту Charter97.org заявил активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Артем Черняк.

- Завтра в Минске пройдет Акция предупреждения, которую объявил Белорусский Национальный Конгресс. Собираетесь ли вы быть в 19.00 на Октябрьской площади?

- Конечно, я буду завтра на Акции предупреждения против российско-белорусских учений «Запад-2017». Это очень актуальная и важная акция, так как нашей стране угрожает агрессия со стороны России. Я считаю, что сейчас очень важно, чтобы белорусы объединились и вышли 8 сентября.

- Чтобы вы хотели сказать белорусам накануне акции?

- До официального начала военных учений остаются считанные дни. Нельзя исключать провокаций во время «Запада-2017», а также того, что российские войска останутся у нас надолго. Они могут захватить часть нашей территории, как это было в Украине. Россияне аннексировали Крым под дулом автомата, поэтому хочу еще раз подчеркнуть, что мы должны решиться и протестовать всем народом. Нужно показать России, что мы готовы отстаивать свою Родину, сражаться. Ведь если мы не решимся на протест, то последствия могут быть непредсказуемыми.

Нам нужно быть на Октябрьской площади в День белорусской воинской славы и выразить свой протест против присутствия чужих солдат на нашей земле.

Напомним, российско-белорусские учения «Запад-2017» на территории Беларуси начнутся в сентябре. Для переброски российского контингента задействовано рекордное количество железнодорожных вагонов – более 4-х тысяч. Многие политики и военные эксперты считают, что российские войска после учений останутся в Беларуси.

В учениях будет задействован ряд военных полигонов на территории Беларуси: под Лепелем, Борисовом, Витебском, Осиповичами, Ружанами и Доманово. Также сообщается, что запланированы рейды на «участке местности» около Дретуни.

8 сентября на Октябрьской площади в Минске в 19.00 начнется Акция предупреждения с требованием отмены учений «Запад-2017».