ГАИшники усеяли «фотоловушками» могилевскую трассу 18 7.09.2017, 15:59

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Трасса стала настоящим испытанием для автолюбителей.

На прошлой неделе мы писали о дорожных загадках на трассе Минск — Гомель. Набор знаков заставляет автомобилиста не концентрироваться на дороге, а судорожно вспоминать, какой набор правил вступает в действие после проезда знака — и все это на скорости. За скоростью реакции водителя следят камеры, настроенные не на 100 км/ч, а на 90. Читатели обратили внимание: еще более странная ситуация наблюдается на могилевской трассе, где максимальная скорость ограничена 120 км/ч. Мы проехали от столицы до города Березино и убедились в этом тезисе, пишет onliner.by.

ФОто: onliner.by

Суть проблемы

На двухполосной (для каждого направления) трассе M4 определена скорость в 120 км/ч. В некоторых местах установлен знак «Примыкание второстепенной дороги», он относится к знакам приоритета. А с учетом того что действие «Ограничения максимальной скорости» распространяется до ближайшего обозначенного перекрестка, это означает, что «120» после него не действует. За городом максимально разрешенной скоростью считается 90 км/ч, если нет других запрещающих знаков. Следовательно, каждый раз, когда водитель видит знак «Примыкание второстепенной дороги», ему необходимо сбросить скорость до 90 км/ч. Логичным была бы установка знака «90», но его в большинстве случаев нет. То есть прямых указаний на нужную скорость не предусмотрено. Нужно решить небольшую загадку по ПДД, чтобы понять: сейчас нужно сбросить. А за соблюдением требования в некоторых местах следят камеры.

ФОто: onliner.by

Легко нарваться на штраф

Естественно, для тех, кто может не заметить знак «Примыкание второстепенной дороги» или не придать ему должного значения, «письмо счастья» может стать неприятным сюрпризом. Подобные места тут же получили народное название «фотоловушки». Потому сами водители передают сведения друг другу, чтобы избежать неожиданного наказания. Как нам удалось убедиться, на участке могилевской трассы (от поселка Привольный до Березино) таких «ловушек» можно насчитать не менее полудесятка. Привольный, Луговая слобода, Корзуны, Смиловичи, Натальевск и так далее — перечисляют читатели. Мест, где не стоят камеры, но в теории могут находиться патрули ГАИ, еще больше, как минимум вдвое.

Никто не хочет нарушать из-за загадок

Водители недовольны столь частым использованием набора знаков вместо одного понятного «90». При этом обращают внимание: с октября 2010 года на трассе Минск — Гомель стало разрешено разгоняться до 120 километров в час. По обещаниям Минтранса, исключение должны были составить участки, находящиеся в непосредственной близости от пешеходных переходов в одном уровне, перекрестков с левоповоротными съездами, участков концентрации ДТП. По факту же снижать скорость нужно на каждом примыкании второстепенной дороги. За несоблюдение — «письмо счастья». «Водители не хотят нарушать ПДД, они банально не могут разобраться в организации движения и предъявляемых требованиях», — пишут возмущенные автовладельцы.

ФОто: onliner.by

Отдельно стоит упомянуть информационно-указательные знаки «Рекомендуемая скорость 90». Не стоит скрывать: практически все рекомендацию игнорируют. Но в данном случае речь идет совсем не о рекомендуемой скорости, а о полноценном требовании — ведь следом стоит знак «Примыкание второстепенной дороги». Признаться, ситуация порой доходит до абсурда: в некоторых местах участки от знака «Ограничения максимальной скорости 120» до примыкания составляют не более 300 метров.

ГАИ: камеры стоят в местах концентрации ДТП

Мы обратились за комментарием в ГАИ Минской области: почему камеры стоят именно в этих местах? «Это мера по предотвращению аварий, — заметили в Госавтоинспекции. — Мы предлагаем СЗАО „Безопасные дороги Беларуси“ установить камеру в том или ином месте, руководствуясь координатами мест концентрации ДТП — участков трасс, где происходит несколько аварий по одной и той же причине».

В СЗАО «Безопасные дороги Беларуси» подтвердили слова инспекторов: «Стационарные камеры устанавливают по согласованию с ГАИ. Как правило, около пешеходных переходов, где предусмотрено снижение скорости со 120 до 90 км/ч. Суть в том, что люди там получают травмы, несмотря на ограничение в 90 км/ч. Вначале к нам поступает предложение от Госавтоинспекции, после составляется проектная документация, потом следует само строительство, далее объект принимают сотрудники ГАИ и дорожники. После этого камера вводится в действие. Касательно данной ситуации можно порекомендовать водителям внимательно ориентироваться по знакам на трассе».