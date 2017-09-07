Минчане с национальной символикой съездили на концерт Rammstein в Париж 1 7.09.2017, 16:05

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Виталий Слабко

Фото: tut.by

Белорусам удалось потратить всего 300 евро на одного человека.

Минчанин Виталий Слабко с женой в прошлом году съездил на концерт Rammstein в Париже. «Когда на работе я говорил, что еду в Париж, все отвечали, что я зажрался. Никто не верил, что можно так дешево доехать. Пришлось принести распечатки билетов, чтоб поверили!» — рассказывает tut.by Виталий. Недельное путешествие на двоих обошлось в 600 евро, считая визы и билеты на выступление любимой группы.

— Концерт Rammstein на Download Festival был запланирован на 12 июня. От этой даты мы и отталкивались. Прямой рейс Минск-Париж — дорого, около 200 евро в одну сторону с человека. Поэтому мы решили отправиться в путь на колесах с пересадками, заодно посмотреть на другие города! Составили маршрут: Минск — Вильнюс — Берлин — Париж — Брюссель — Вильнюс — Минск. Билеты начали покупать еще зимой.

9 июня утром мы сели на поезд Минск — Вильнюс (30 рублей). Отправление автобуса LuxExpress из Вильнюса в Берлин — в 15.30. Эти билеты я приобрел по акции всего за 3 евро (раньше при покупке билетов за 180 дней первые пять можно было взять по 3 евро).

В дороге мы перекусывали бутербродами, которые захватили из дома. С ночным переездом сэкономили на жилье. Проезжали Августов, Сувалки, Варшаву, Познань. В общем 17 часов следования пролетели незаметно. В Берлин мы приехали рано утром 10 июня. На автовокзале купили кофе и что-то мучное, всего — 4 евро. Так как наш автобус в Париж выезжал только вечером, у нас было достаточно времени, чтобы погулять по Берлину (навигатор нам в помощь!).

Мы пошли пешком от автовокзала Berlin Central Bus Station по направлению к центру города, по дороге зашли в парк Большой Тиргартен. Уже около обеда мы сидели на набережной возле берлинской стены, слушали уличных музыкантов и пили прохладительные напитки, закусывая багетом с сосисками. Все приобретено в магазине неподалеку за 2 евро. Оставалось время и на экскурсию по Бундестагу (для этого я заранее регистрировался на сайте; посещение купола и обзорной площадки бесплатно). До Бундестага мы добирались на метро: билет стоит 2,7 евро, но действует 2 часа. Кстати, по дороге мы не встретили ни одного контролера.

Автобус до Парижа — Berlinlinebus, но с опозданием на 30 минут нам подали автобус Eurolines. Билет — 19 евро, по такой цене их можно найти за 60 дней до выезда. Это был наш второй ночной переезд, и, соответственно, снова экономия на жилье.

В Париж мы прибыли утром 11 июня. Я полюбил этот город еще с прошлого нашего путешествия! Первым делом мы отправились в Mcdonald’s: набраться калорий перед долгой пешей прогулкой и еще потому, что там бесплатный интернет. С бабушкой и дедушкой в Минске мы оставили двоих детей и, конечно, волновались и при любой возможности узнавали друг о друге. Завтрак стоил 11 евро. После мы отправились пешком на кладбище Пер-Лашез.

В течение дня мы питались дешево, но очень вкусно. В магазинах Lidl французский багет — 0,8 евро, круассаны — 0,5 евро за штуку, ветчина — около 2 евро. Кофе в уличных кафе — 1 евро. Когда гуляли по городу, зашли в эко-пекарню, где купили два обалденно вкусных багета по 1,2 евро за штуку. В подарок нам дали слойку с шоколадом и круассан (по вечерам у них такая акция). Мелочь, а приятно! Вечером пили пиво на набережной Сены: 5 евро за 0,5 литра. Интересно, что в Париже сложно найти пиво, зато вино на каждом шагу: цена за бутылку от 2 евро до бесконечности.

На парижском мосту можно повесить замочек на память. Такие продаются возле каждого моста за 5 евро. Но мы люди экономные, поэтому приехали со своим замочком!

Ночлег мы нашли через couchsurfing. Бесплатно приютить нас на две ночи в своем доме в пригороде Парижа согласился наш земляк. Очень благодарны ему за гостеприимство! Добирались на метро, стоимость проезда 2,75 евро (но если купить проездной, можно хорошо сэкономить). А еще в городе в тот момент было много футбольных фанатов, и они вообще не платили за проезд: просто перепрыгивали через парапет.

Наконец наступило 12 июля. Утром мы вернулись в Париж. В наши планы входило посещение Parc Floral de Paris, но вход оказался платный: 2,5 евро с человека — так что мы отказались от этой идеи. Решили прогуляться по пригороду Парижа. Нам повезло: в городе Венсен проходила воскресная ярмарка. Цены нас приятно удивили. Жесткий дорожный чемодан стоил 15 евро, летние женские платья — 20 евро, джинсы — от 10 евро. Гуляя по ярмарке, мы смогли немного подкрепиться: каждый продавец протягивал лакомства для дегустации, вроде разнообразных сыров и мясных деликатесов. Еще мы зашли в пекарню Paul. Кофе и круассаны обошлись в 3 евро (в минском Paul намного дороже!).

В 13.00 мы оказались прямо возле главной сцены Download Festival. Пережили все слэмы во время выступления знакомых и незнакомых команд, и вот в 22.00 занавес опустился, и понеслось! Очень крутое выступление.

13 июня мы попрощались с Парижем. Ночь провели в автобусе Megabus по дороге (8 евро за билет). Автобус оказался жутко неудобным. Спинки сидений не откидывались, в салоне было холодно. Отправлялись мы с автовокзала Берси.

Утро в Брюсселе не так прекрасно, как в Париже или Берлине. Это потому что все туалеты на автовокзале открываются только в 8 утра! В кафе мы выпили капучино за 2 евро. Потом отправились смотреть город. Жаль, не попробовали знаменитых бельгийских конфет, но мы же бюджетники!

Из Брюсселя в аэропорт Шарлеруа мы добрались на автобусе Flibco (5 евро за билет). В 17.30 сели в самолет до Вильнюса (29.99 евро, но бывает дешевле). А из аэропорта Вильнюса доехали до Минска уже на маршрутке (35 рублей за билет).

Получается, что наше недельное путешествие на одного человека обошлось в 300 евро. Из них 88 евро — это дорога, 60 евро — виза, 65 евро — билет на концерт, 5 евро — страховка, еще 80 евро — на питание и сувениры.