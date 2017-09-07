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На учениях российский танк выстрелил в своих

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  • 7.09.2017, 16:12
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Один военнослужащий погиб, еще пятеро ранены.

Один военнослужащий погиб, пятеро получили ранения при проведении плановых стрельб на полигоне в Ленинградской области, сообщили interfax.ru в штабе Западного военного округа (ЗВО) РФ.

Все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения, им оказывается помощь. «На месте происшествия работает комиссия ЗВО», - говорится в сообщении.

Уточняется, что в четверг «около 12:30 (по Минску – ред.) при проведении плановых стрельб из танка один из снарядов отклонился от траектории при касании с землей (рикошета) и взорвался в непосредственной близости от укрытия, в котором находились шестеро военнослужащих группы инженерного обеспечения».


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