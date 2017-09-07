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Стала известна дата старта продаж iPhone 8

  • 7.09.2017, 16:21
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Открытие предзаказов на iPhone 8 ожидается уже этом месяце.

Предварительные заказы на iPhone 8 (iPhoneEdition) будут доступны 15 сентября, то есть через три дня после презентации флагмана, сообщает korrespondent.net со ссылкой на немецкий сайт Macerkopf.

При этом в магазины смартфон поступит позднее. Специалисты ожидают, что возможно, приобрести его в магазинах можно будет 22 сентября.

По слухам, поставки iPhoneEdition будут изначально крайне ограниченными. Свободно можно будет приобрести его уже в ноябре этого года.

Что касается цены гаджетов, то по предварительной информации, она будет колебаться в пределах от 999 долларов до 1199 долларов, в зависимости от объема памяти.


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