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Минчане перестали верить чиновникам-временщикам

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  • 7.09.2017, 16:31
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Евгений Липкович
Фото: facebook.com

Жители столицы недовольны решениями «витебского сантехника» в городской администрации.

О последних «градоустраительных инициативах» минских чиновников написал в своем «Фейсбуке» известный блогер Евгений Липкович:

- У меня часто спрашивают: почему наши власти городские недовольны общественными обсуждениями своих градостроительных проектов. Им, видите ли, не нравится, что жители Минска против почти всех их затей. Вот уже и Шорец, тот самый витебский сантехник, временщик, занимающий должность городского администратора по чистой кадровой случайности, высказался на эту тему.

Дело в том, что граждане не доверяют нашим городским властям. И совершенно справедливо: стоит жителям Минска расслабиться, как наши градостроители строят нам на счастье "Дома Чижа" или еще какой-нибудь подарок. Так что не с народом власти города, совсем не с народом. С откатами они и с взятками. А так как количество "линкольнов" уменьшается из-за народного сопротивления, вот они и хотят изменить порядок общественных обсуждений.


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