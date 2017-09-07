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Исчезнувший в Беларуси украинский патриот нашелся в российском СИЗО

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  • 7.09.2017, 16:43
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Павел Гриб

Такую информацию отец Павла Гриба получил в украинском МИД.

Пропавший 24 августа на территории Беларуси 19-летний украинец Павел Гриб находится в следственном изоляторе города Краснодар (РФ). Об этом его отцу Игорю Грибу сообщили в МИД Украины, передает УНИАН.

"Мне сообщили, что он находится в Краснодаре в следственном изоляторе № 5. Мне сообщили в Министерстве иностранных дел", - сказал Гриб в комментарии агентству.

Он сказал, что в первую очередь намерен посетить своего сына. "Мы будем бороться за него, проведать нужно", - сказал Гриб. 

28 августа 2017 года офицер запаса Игорь Гриб сообщил, что его 19-летнего сына Павла в Гомеле (Беларусь) похитили сотрудники ФСБ РФ. До сих пор официального подтверждения задержания Гриба от российской стороны не было. Отец со ссылкой на белорусскую милицию сообщил, что его сына разыскивает ФСБ за якобы причастность к террористической деятельности.


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